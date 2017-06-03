МВФ та Світовий банк «дали добро» урядовій пенсійній реформі

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В уряді заявили, що підтримка інституціями законопроекту стала можлива через втручання прем’єр-міністра України

Міжнародний валютний фонд та Світовий банк висловили свою підтримку урядовому законопроекту щодо реформування пенсійної системи. Про це інформує прес-служба Кабінету міністрів, повідомляє «Главком».

«Крапку в переговорному процесі поставив прем’єр-міністр України, який безпосередньо брав участь в переговорах з головою місії МВФ Роном ван Роденом. Результатом переговорів стало затвердження збалансованого, комплексного документу, що базується на кращому світовому досвіді та дає відповіді на ті виклики і проблеми, які гостро стоять сьогодні перед українською державою та суспільством», - йдеться у заяві уряду.

На підтвердження Кабмін опублікував листи Світового банку та Міжнародного валютного фонду - як мовою оригіналу, так і у перекладі українською. Зокрема, у листі голови місії МВФ, датованого 2 липня, ван Роден висловив вдячність прем’єру за конструктивні дискусії і заявив про «свою підтримку законопроекту у його поточній формі» - за підсумками обговорень, що сталися на цьому тижні.

Раніше МВФ заявляв про те, що Україні необхідно сфокусуватися на пенсійній та земельній реформах для успішного завершення четвертого перегляду програми EFF та отримання чергового траншу.

Докладніше про перебіг узгодження урядового законопроекту читайте у статті «Главкому» «Привид» пенсійної реформи. Гройсман піариться, МВФ зціпив зуби».