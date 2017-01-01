МЗС: Росія не хоче їхати на зустріч «Нормадської четвірки» в Парижі



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Вадим Пристайко

Водночас через примхи Росії зустріч не планують переносити

Росія відмовляється від участі в запланованому засіданні «Нормандської четвірки» в Парижі на рівні заступників міністрів, зате учасники формату мають намір все одно провести зустріч без неї.

Про це у Вашингтоні заявив перший заступник міністра закордонних справ України Вадим Пристайко, повідомляє «Укрінформ».

«Четвірка» не виходить - Росія не приїжджає. Це ті питання, які ми вирішуємо прямо зараз, як ми будемо говорити, якщо не буде участі однієї з чотирьох країн», - зазначив представник України в кулуарах міністерської зустрічі Глобальної коаліції з протистояння ІДІЛ у столиці США.

Він зазначив, що обговорив це у Вашингтоні з представниками іноземних відомств Франції та Німеччини. Відповідаючи на питання, чи планують перенесення цієї зустрічі через відсутність Росії, представник МЗС України відповів: «Ні, я думаю, що ми її будемо проводити».

Пристайко підкреслив важливість проведення чергового засідання в Парижі.

«Але якщо Росія вважає, що їй нема чого сказати за столом «нормандської четвірки», лідери якої погодилися на проведення зустрічі, отже, ми спеціально будемо проводити її, спеціально будемо говорити під час відсутності (росіян - ред.) те, що ми можемо зробити», - акцентував перший заступник керівника МЗС України.

Він також повідомив, що в Парижі технічно будуть присутні представники всіх чотирьох груп. Крім того, там запланована участь керівника Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ, який приїде для того, щоб зробити доповідь щодо нинішньої ситуації.

Як відомо, зустріч «Нормандської четвірки» у столиці Франції була запланована на 24 березня.