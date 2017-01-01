В арсеналі у Балаклії вціліла третина боєприпасів

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Вибухи на арсеналі в Балаклії

Полторак повідомив добру новину: вціліли боєприпаси, які є дефіцитними для української армії

На базі боєприпасів у Балаклії Харківської області вціліло 30% боєприпасів. Про це на брифінгу повідомив міністр оборони України Степан Полторак.

«Щодо знищення майна і боєприпасів на базі, на якій була пригода, трохи більше 30% залишилося боєприпасів. Причому у нас залишилися такі, які є дефіцитними для нас, і це дуже добра новина», – сказав він.

Міністр додав, що чутки, мовляв, пожежа сталася через те, що військові намагалися щось приховати, не відповідає дійсності. «Зараз проводиться повторний аудит для того, щоб ми визначили точну кількість і кваліфікацію боєприпасів, озброєння і техніки», – сказав Полторак.

Він додав, що основною версією пожежі залишається диверсія.

«Серйозних порушень, які б призвели до цієї пригоди, фінаудитом не було виявлено», – додав Полторак.

За його словами, наразі слідство визначає, яким чином було здійснено диверсію: «Або закладка, або за допомогою літального апарату».

Нагадаємо, у ніч на 23 березня потужний вибух стався на складі боєприпасів на Харківщині.

Як повідомили у Міноборони, розмінування у Балаклії триватиме до двох місяців.

Міністр екології Остап Семерак заявив, що територія арсеналу в Балаклії потребуватиме екологічної рекультивації.

Джерело: УНН