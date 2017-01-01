  1. Головна
  2. Новини
    Новини

    В арсеналі у Балаклії вціліла третина боєприпасів

    • Сьогодні, 14:52
    • Розсилка
    Вибухи на арсеналі в Балаклії
    Вибухи на арсеналі в Балаклії

    Полторак повідомив добру новину: вціліли боєприпаси, які є дефіцитними для української армії

    На базі боєприпасів у Балаклії Харківської області вціліло 30% боєприпасів. Про це на брифінгу повідомив міністр оборони України Степан Полторак.

    «Щодо знищення майна і боєприпасів на базі, на якій була пригода, трохи більше 30% залишилося боєприпасів. Причому у нас залишилися такі, які є дефіцитними для нас, і це дуже добра новина», – сказав він.

    Міністр додав, що чутки, мовляв, пожежа сталася через те, що військові намагалися щось приховати, не відповідає дійсності. «Зараз проводиться повторний аудит для того, щоб ми визначили точну кількість і кваліфікацію боєприпасів, озброєння і техніки», – сказав Полторак.

    Він додав, що основною версією пожежі залишається диверсія.

    «Серйозних порушень, які б призвели до цієї пригоди, фінаудитом не було виявлено», – додав Полторак.

    За його словами, наразі слідство визначає, яким чином було здійснено диверсію: «Або закладка, або за допомогою літального апарату».

    Нагадаємо, у ніч на 23 березня потужний вибух стався на складі боєприпасів на Харківщині.

    Як повідомили у Міноборони, розмінування у Балаклії триватиме до двох місяців.

    Міністр екології Остап Семерак заявив, що територія арсеналу в Балаклії потребуватиме екологічної рекультивації.

    Джерело: УНН

    Читайте також
    вибух Степан Полторак Харківщина
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ