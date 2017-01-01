На Банковій вважають, що Порошенко і Трамп добре порозуміються, бо ділові люди

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Фото: Станіслав Груздєв / «Главком» Костянтин Єлісєєв

Зустріч обох лідерів готується, запевнили в офісі українського президента

Президент США Дональд Трамп і його український колега Петро Порошенко під час своєї першої телефонної розмови, що відбулася одразу після обрання нового глави американської держави, знайшли спільну мову за кілька секунд. Про це в ексклюзивному інтерв’ю «Главкому» заявив заступник глави Адміністрації президента Костянтин Єлісєєв.

За його словами, президентів об’єднує діловий підхід.

«Коли ідеться про майбутнє нашої країни, я би хотів відійти від кліше про гіпотетичну угоду. Те, що об’єднує наших президентів, то це діловий підхід і орієнтація на максимальний взаємовигідний результат. Якраз на цьому фоні вони знайшли спільну мову за кілька секунд телефонної розмови в листопаді одразу після обрання Трампа. Ми готуємо зустріч, і Україні є що запропонувати для її змістовного наповнення, насамперед, чітке бачення вирішення штучно створеної Росією кризи в Європі. І я хотів би спростувати досить популярний стереотип, що ми нібито завжди чогось просимо. Нещодавно у нас був емісар з Вашингтону, якому ми чітко заявили, що Україна зараз бореться за незалежність, відновлення територіальної цілісності і буде боротись до переможного кінця. Ми переказали, що вдячні за те, що вони зараз роблять, і якщо збільшать свою допомогу, ця боротьба буде більш ефективною і перемога буде швидшою. А якщо зволікати, буде лише збільшуватись кількість жертв серед цивільних осіб і українських героїв. Ми будемо боротись, але вважаємо, що американська сторона як форпост демократії та свободи, повинна завжди підтримувати нації, які захищають свою свободу. І сигнали з Вашингтону йдуть позитивні», - розповів він.

Єлісєєв зазначив, що діалог з американською стороною йде по висхідній. За його словами, зразу після приходу в Білий дім команди Трампа «був вакуум інформації про Україну».

«Потрібен певний час, аби все-таки вони відновили певну інституційну пам'ять і сформували позицію. Наразі цей активний діалог відбувається – були телефонні контакти президентів, також з віце-президентом, з держсекретарем США. Нарешті відбуваються важливі призначення в Держдепі, в Раді національної безпеки, і ми переконані, що чітка непорушна позиція щодо російського агресора буде лунати все частіше», - переконаний представник офісу українського президента.

Єлісєєв відзначив, що підтвердженням прогресу у діалозі двох адміністрацій є нещодавні зустрічі президента Дональда Трампа та віце-президента Майка Пенса з міністром закордонних справ України Павлом Клімкіним.

Заступник глави Адміністрації президента також відзначив, що йому поки нічого невідомо про гіпотетичну зустріч Трампа з президентом Росії Володимиром Путіним.

«Наразі йде робота з організації зустрічі нашого президента з американським колегою. Нещодавно у Києві були декілька американських емісарів. Адже майбутній саміт має бути належним чином підготовлений. Це – ключове», - підкреслив він.

Нагадаємо, Єлісєєв вважає, що процес переговорів на різних рівнях в Нормандському форматі продемонстрували, що в України, Франції і Німеччини є спільна позиція щодо змісту і наповнення дорожньої карти імплементації Мінських угод, але є, м’яко кажучи, особливості російської сторони, яка поки що не готова сприйняти ту послідовність дій, яку пропонують всі інші.

Єлісєєв також упевнений, що Росія не зацікавлена в стабілізації ситуації на Донбасі, і використовує цей регіон як майданчик для геополітичної боротьби із Заходом.

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