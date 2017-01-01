В окупованому Донецьку примусова евакуація: причин не пояснюють
- Сьогодні, 13:24
-
Розсилка
Людям не кажуть причини термінової евакуації, а завтра просять тих, хто не встигне виїхати, не виходити з квартир
В окупованому проросійськими бойовиками Донецьку озброєні люди і так зване «МНС ДНР» почали примусову евакуацію Київського району. Про це передає «Канал 24».
За словами співрозмовника, людям не кажуть причини термінової евакуації, а завтра просять тих, хто не встигне виїхати, не виходити з квартир.
Джерело відзначає, що по всьому Київському району Донецька розміщують РСЗВ великого калібру і направляють у сторону Авдіївки.
«Очевидно, що планується масований обстріл по Авдіївці. Деякі донеччани підійшли до розрахунків РСЗВ і попросили прибрати техніку з житлових кварталів або хоча б не стріляти, так як можлива відповідь ЗСУ. Але бойовики відкрили вогонь в повітря і пообіцяли розстріляти всіх, хто буде заважати або висловлювати претензії», – розповів співрозмовник сайту.
Місцеві жителі між собою говорять, що очевидно в найближчу добу будуть масовані обстріли Авдіївки і ЗСУ для того, щоб був вогонь у відповідь.
Також вони вважають, що ймовірний провокаційний обстріл Донецька артилерією «армії ДНР».
Нагадаємо, в штабі АТО заявили, що українська армія не обстрілювала окупований Донецьк.
Як відомо, «Гради» стріляли по Авдіїївці із житлових кварталів Донецька.
1 лютого повідомлялося, що біля будинку терориста Захарченка дончани спостерігали скупчення КамАЗів.