В окупованому Донецьку примусова евакуація: причин не пояснюють

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Людям не кажуть причини термінової евакуації, а завтра просять тих, хто не встигне виїхати, не виходити з квартир

В окупованому проросійськими бойовиками Донецьку озброєні люди і так зване «МНС ДНР» почали примусову евакуацію Київського району. Про це передає «Канал 24».

За словами співрозмовника, людям не кажуть причини термінової евакуації, а завтра просять тих, хто не встигне виїхати, не виходити з квартир.

Джерело відзначає, що по всьому Київському району Донецька розміщують РСЗВ великого калібру і направляють у сторону Авдіївки.

«Очевидно, що планується масований обстріл по Авдіївці. Деякі донеччани підійшли до розрахунків РСЗВ і попросили прибрати техніку з житлових кварталів або хоча б не стріляти, так як можлива відповідь ЗСУ. Але бойовики відкрили вогонь в повітря і пообіцяли розстріляти всіх, хто буде заважати або висловлювати претензії», – розповів співрозмовник сайту.

Місцеві жителі між собою говорять, що очевидно в найближчу добу будуть масовані обстріли Авдіївки і ЗСУ для того, щоб був вогонь у відповідь.

Також вони вважають, що ймовірний провокаційний обстріл Донецька артилерією «армії ДНР».

Нагадаємо, в штабі АТО заявили, що українська армія не обстрілювала окупований Донецьк.

Як відомо, «Гради» стріляли по Авдіїївці із житлових кварталів Донецька.

1 лютого повідомлялося, що біля будинку терориста Захарченка дончани спостерігали скупчення КамАЗів.