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    В окупованому Донецьку примусова евакуація: причин не пояснюють

    • Сьогодні, 13:24
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    Людям не кажуть причини термінової евакуації, а завтра просять тих, хто не встигне виїхати, не виходити з квартир

    В окупованому проросійськими бойовиками Донецьку озброєні люди і так зване «МНС ДНР» почали примусову евакуацію Київського району. Про це передає «Канал 24».

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    За словами співрозмовника, людям не кажуть причини термінової евакуації, а завтра просять тих, хто не встигне виїхати, не виходити з квартир.

    Джерело відзначає, що по всьому Київському району Донецька розміщують РСЗВ великого калібру і направляють у сторону Авдіївки.

    «Очевидно, що планується масований обстріл по Авдіївці. Деякі донеччани підійшли до розрахунків РСЗВ і попросили прибрати техніку з житлових кварталів або хоча б не стріляти, так як можлива відповідь ЗСУ. Але бойовики відкрили вогонь в повітря і пообіцяли розстріляти всіх, хто буде заважати або висловлювати претензії», – розповів співрозмовник сайту.

    Місцеві жителі між собою говорять, що очевидно в найближчу добу будуть масовані обстріли Авдіївки і ЗСУ для того, щоб був вогонь у відповідь.

    Також вони вважають, що ймовірний провокаційний обстріл Донецька артилерією «армії ДНР».

    Нагадаємо, в штабі АТО заявили, що українська армія не обстрілювала окупований Донецьк.

    Як відомо, «Гради» стріляли по Авдіїївці із житлових кварталів Донецька.

    1 лютого повідомлялося, що біля будинку терориста Захарченка дончани спостерігали скупчення КамАЗів.

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