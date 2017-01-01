На Полтавщині водіїв просять залишити авто вдома

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Фото: 0532.ua На Полтавщину повернулася холодна погода з дощами та мокрим снігом.

Через негоду закрито ряд шкіл

Служба автомобільних доріг Полтавщини рекомендує тимчасово утриматися від поїздок, через снігопади. Про це йдеться у повідомленні на сайті відомства, передає «Главком».

«У зв’язку з ускладненням погодних умов на території всієї України, Служба автомобільних доріг Полтавщини вкотре звертається до учасників дорожнього руху з проханням утриматися від поїздок. В деяких областях вже введене обмеження руху. Дорожні служби працюють у посиленому режимі. Введене нічне чергування. Водії, якщо ви вже перевзули свої автівки на літню гуму, доцільніше буде скористатися громадським транспортом», - кінець цитати.

Крім того, як повідомляє 0532.ua через похолодання в Полтаві відновили опалювальний сезон та оголосили канікули у ряді шкіл.

Нагадаємо, через снігопади закрили школи в Дніпрі та Запоріжжі.

У Миколаєві оголосили штормове попередження.

Як повідомляв «Главком», Володимир Гройсман заявив, що у всіх областях України комунальні служби справляються з наслідками негоди.

Синоптики прогнозували мокрий сніг на сході, півдні та в центральних областях України.

Очікується, що циклон піде з країни під кінець доби.