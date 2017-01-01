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    На Полтавщині водіїв просять залишити авто вдома

    • Сьогодні, 12:02
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    <p>На Полтавщину повернулася холодна погода з дощами та мокрим снігом.&nbsp;</p>
    Фото: 0532.ua

    На Полтавщину повернулася холодна погода з дощами та мокрим снігом. 

    Через негоду закрито ряд шкіл

    Служба автомобільних доріг Полтавщини  рекомендує тимчасово утриматися від поїздок, через снігопади.  Про це йдеться у повідомленні на сайті відомства, передає «Главком».

    «У зв’язку з ускладненням погодних умов на території всієї України, Служба автомобільних доріг Полтавщини вкотре звертається до учасників дорожнього руху з проханням утриматися від поїздок. В деяких областях вже введене обмеження руху. Дорожні служби працюють у посиленому режимі. Введене нічне чергування. Водії, якщо ви вже перевзули свої автівки на літню гуму, доцільніше буде скористатися громадським транспортом», - кінець цитати.

    Крім того, як повідомляє 0532.ua через похолодання в Полтаві відновили опалювальний сезон та оголосили канікули у ряді шкіл.

    Нагадаємо, через снігопади закрили школи в Дніпрі та Запоріжжі.

    У Миколаєві оголосили штормове попередження. 

    Як повідомляв «Главком», Володимир Гройсман заявив, що у всіх областях України комунальні служби справляються з наслідками негоди. 

    Синоптики прогнозували мокрий сніг на сході, півдні та в центральних областях України.

    Очікується, що циклон піде з країни під кінець доби.

    Харків Запоріжжя Полтава прогноз погоди Дніпро
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