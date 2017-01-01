Порошенко привітав Трампа із вступом на посаду президента

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Сьогодні Дональд Трамп склав присягу та офіційно приступив до обов’язків нового президента США

Президент України Петро Порошенко привітав 45-го президента США Дональда Трампа з офіційним вступом на посаду.

Про це він написав у своєму Twitter.

«Україна вітає Дональда Трампа з офіційним вступом на посаду 45-го президента США та бажає успіху в досягненні благородних цілей на чолі вільного світу», - йдеться в англомовному вітанні глави Української держави.

Раніше Президент Петро Порошенко зазначив, що Україна сподівається на продовження ефективної співпраці з новою Адміністрацією Президента США.

Нагадаємо, Дональд Трамп склав присягу та офіційно приступив до обов’язків нового президента США.

Екс-президент Обама покинув овальний кабінету Білому домі.

Раніше новообраний президент США Дональд Трамп приїхав на традиційне богослужіння перед інавгурацією в церкві навпроти Білого дому.

Трансляцію церемонії інавгурації Дональда Трампа можна подивитись тут