Порошенко привітав Трампа із вступом на посаду президента
- Сьогодні, 20:37
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Сьогодні Дональд Трамп склав присягу та офіційно приступив до обов’язків нового президента США
Президент України Петро Порошенко привітав 45-го президента США Дональда Трампа з офіційним вступом на посаду.
Про це він написав у своєму Twitter.
«Україна вітає Дональда Трампа з офіційним вступом на посаду 45-го президента США та бажає успіху в досягненні благородних цілей на чолі вільного світу», - йдеться в англомовному вітанні глави Української держави.
Раніше Президент Петро Порошенко зазначив, що Україна сподівається на продовження ефективної співпраці з новою Адміністрацією Президента США.
Нагадаємо, Дональд Трамп склав присягу та офіційно приступив до обов’язків нового президента США.
Екс-президент Обама покинув овальний кабінету Білому домі.
Раніше новообраний президент США Дональд Трамп приїхав на традиційне богослужіння перед інавгурацією в церкві навпроти Білого дому.
Трансляцію церемонії інавгурації Дональда Трампа можна подивитись тут