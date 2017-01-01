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    Порошенко привітав Трампа із вступом на посаду президента

    • Сьогодні, 20:37
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    Сьогодні Дональд Трамп склав присягу та офіційно приступив до обов’язків нового президента США

    Президент України Петро Порошенко привітав 45-го президента США Дональда Трампа з офіційним вступом на посаду.

    Про це він написав у своєму Twitter.

    «Україна вітає Дональда Трампа з офіційним вступом на посаду 45-го президента США та бажає успіху в досягненні благородних цілей на чолі вільного світу», - йдеться в англомовному вітанні глави Української держави.

    Раніше Президент Петро Порошенко зазначив, що Україна сподівається на продовження ефективної співпраці з новою Адміністрацією Президента США.

    Нагадаємо, Дональд Трамп склав присягу та офіційно приступив до обов’язків нового президента США.

    Екс-президент Обама покинув овальний кабінету Білому домі.

    Раніше новообраний президент США Дональд Трамп приїхав на традиційне богослужіння перед інавгурацією в церкві навпроти Білого дому.

    Трансляцію церемонії інавгурації Дональда Трампа можна подивитись тут

    Дональд Трамп
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