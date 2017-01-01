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    Прикордонники затримали жінку в «Борисполі» з брендовим одягом на понад півмільйона гривень

    • Сьогодні, 16:38
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    Жінка намагалась провезти з Парижу незадекларовані товари

    Співробітники Державної прикордонної служби України (ДПСУ) затримали 28 січня у аеропорту «Борисполь» українку, яка везла з Парижу брендів одяг на понад півмільйона гривень, повідомляє прес-служба відомства.

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    «В ході огляду ручної поклажі та багажу у 29 річної жінки, яка прибула рейсом із Парижу та обрала «зелений коридор», оглядова група виявила товари відомих торгових марок, які вона не задекларувала», — йдеться у повідомленні.

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    Прикордонники затримали жінку в «Борисполі» з брендовим одягом на понад півмільйона гривень
    Прикордонники затримали жінку в «Борисполі» з брендовим одягом на понад півмільйона гривень
    Прикордонники затримали жінку в «Борисполі» з брендовим одягом на понад півмільйона гривень
    Прикордонники затримали жінку в «Борисполі» з брендовим одягом на понад півмільйона гривень

    У ДПСУ уточнили, що в ході перевірки жінка повідомила, що ці речі нібито отримала, як подарунки для неї та її рідних від свого хлопця, який постійно проживає у Франції.

    «Співробітниками митниці складено протокол про порушення митних правил та вилучено одяг. Попередня сума оцінки виявленого товару складає понад 580 тисяч гривень», - уточнили у прес-службі.

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