Прикордонники затримали жінку в «Борисполі» з брендовим одягом на понад півмільйона гривень

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Жінка намагалась провезти з Парижу незадекларовані товари

Співробітники Державної прикордонної служби України (ДПСУ) затримали 28 січня у аеропорту «Борисполь» українку, яка везла з Парижу брендів одяг на понад півмільйона гривень, повідомляє прес-служба відомства.

«В ході огляду ручної поклажі та багажу у 29 річної жінки, яка прибула рейсом із Парижу та обрала «зелений коридор», оглядова група виявила товари відомих торгових марок, які вона не задекларувала», — йдеться у повідомленні.

У ДПСУ уточнили, що в ході перевірки жінка повідомила, що ці речі нібито отримала, як подарунки для неї та її рідних від свого хлопця, який постійно проживає у Франції.

«Співробітниками митниці складено протокол про порушення митних правил та вилучено одяг. Попередня сума оцінки виявленого товару складає понад 580 тисяч гривень», - уточнили у прес-службі.