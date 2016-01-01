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    Націоналізація «Привату»: афера чи порятунок фінансового ринку. Результати опитування

    • 26 Грудня, 18:02
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    Кожен десятий визнав, що не зрозумів, що відбулося з найбільшим банком в країні

    Понад половина - 57% - читачів «Главкома» назвали націоналізацію Приватбанку «аферою століття», в результаті якою борги олігарха були скинуті на державу. Про це свідчать результати опитування «Главкома».

    Разом із тим, кожен п’ятий користувач став на бік Ігоря Коломойського. «Це рейдерство, у Коломойського віджали успішний бізнес», - вважає 21% опитаних.

    Водночас, 11% переконані, що націоналізація «Привату» - це порятунок найбільшого банку та стабілізація фінансової системи.

    А кожен десятий визнав – не розуміє, що відбулося.

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    Як повідомлялось, 18 грудня уряд України схвалив рішення про націоналізацію Приватбанку. Передбачається, що держава в особі Міністерства фінансів України стане власником 100% акцій банку. Вона гарантує безперебійне функціонування цієї установи та збереження коштів її клієнтів.

    Приватбанк очолив колишній міністр фінансів та один із топ-менеджерів банку у 1990-х роках Олександр Шлапак.

    Уряд виділить гроші з державного бюджету для стабілізації Приватбанку. Після стабілізації банк буде продано.

    НБУ надав Приватбанку 15 млрд гривень на поповнення банкоматів. Аудит націоналізованого Приватбанку вже почався. 

    З 21 грудня Приватбанк здійснює всі операції з рахунками юридичних осіб та суб'єктами господарювання, а також обслуговує фізичних осіб у звичайному режимі, без обмежень. 

    Читайте також статті «Главкома» «Торги йшли до останнього». Як забирали банк Коломойського» та «Кому винен, усім пробачаю». Феномен бізнесмена Коломойського»

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