Націоналізація «Привату»: афера чи порятунок фінансового ринку. Результати опитування

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Кожен десятий визнав, що не зрозумів, що відбулося з найбільшим банком в країні

Понад половина - 57% - читачів «Главкома» назвали націоналізацію Приватбанку «аферою століття», в результаті якою борги олігарха були скинуті на державу. Про це свідчать результати опитування «Главкома».

Разом із тим, кожен п’ятий користувач став на бік Ігоря Коломойського. «Це рейдерство, у Коломойського віджали успішний бізнес», - вважає 21% опитаних.

Водночас, 11% переконані, що націоналізація «Привату» - це порятунок найбільшого банку та стабілізація фінансової системи.

А кожен десятий визнав – не розуміє, що відбулося.

Як повідомлялось, 18 грудня уряд України схвалив рішення про націоналізацію Приватбанку. Передбачається, що держава в особі Міністерства фінансів України стане власником 100% акцій банку. Вона гарантує безперебійне функціонування цієї установи та збереження коштів її клієнтів.

Приватбанк очолив колишній міністр фінансів та один із топ-менеджерів банку у 1990-х роках Олександр Шлапак.

Уряд виділить гроші з державного бюджету для стабілізації Приватбанку. Після стабілізації банк буде продано.

НБУ надав Приватбанку 15 млрд гривень на поповнення банкоматів. Аудит націоналізованого Приватбанку вже почався.

З 21 грудня Приватбанк здійснює всі операції з рахунками юридичних осіб та суб'єктами господарювання, а також обслуговує фізичних осіб у звичайному режимі, без обмежень.

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