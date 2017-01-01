Насіров просить НАБУ відпустити його на лікування в США

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Роман Насіров

Лікування мало б фінансуватися з бюджету департаменту охорони здоров'я США

Відсторонений керівник фіскальної служби Роман Насіров просить детективів Національного антикорупційного бюро повернути йому закордонний паспорт. Він надав слідству документи, які підтверджують нагальну потребу виїзду за кордон на лікування.

Країною, де мають надати медичні послуги, Насіров назвав США. Копію відповідного клопотання з власних джерел отримали в «ТСН». У документі посадовець наголошує на необхідності післяопераційного лікування – хірургічне втручання він уже переніс у Києві.

Журналісти також отримали копію запрошення з Національного інституту діабету США – там готові лікувати українця коштом американського бюджету.

«Лікування фінансується з бюджету департаменту охорони здоров'я США. Клініка хотіла би щороку оглядати пацієнта з метою контролю за його станом упродовж найближчих п’яти років. Участь у дослідженні для пацієнта безкоштовна», - йдеться в документі.

Хірург Олександр Ларіна, який робив Насірову операцію, підтверджує, що головний фіскал справді потребує подальшої терапії.

«У нас відсутній один фармпрепарат, йод 123 – 122 йод є, а 123 немає. Є відповідні складнощі з виконання протоколу. Була запропонована клініка в Марселі, в Ізраїлі, в США. Ми надіслали звернення і виписки з історії хвороби з кодом оперативного втручання. І першими, хто дав добро і запрошення на це лікування – були США», - пояснив медик.

Нагадаємо, клініко-експертна комісія Міністерства охорони здоров'я України не підтвердила діагноз, встановлений у лікарні «Феофанія» голові ДФС Роману Насірову. У висновках зазначається, що лікарі «Феофанії» систематично та необґрунтовано перебільшували тяжкість стану здоров’я голови ДФС. Об’єктивних підстав для встановлення зазначеного раніше діагнозу, на переконання комісії МОЗ, у лікарів «Феофанії» не було.

Солом’янський районний суд Києва обрав Насірову запобіжний захід у вигляді утримання під вартою на два місяці з можливістю внесення 100 млн грн застави. Апеляційний суд залишив без змін запобіжний захід Насірову. 16 березня за Насірова внесли заставу 100 млн грн і він вийшов на волю.

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