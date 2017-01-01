Насірова перевезли до інституту кардіології – адвокат

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Насірова забрали з лікарні «Феофанія» нібито для проведення додаткового медичного обстеження

Відстороненого від посади голову Державної фіскальної служби Романа Насірова повезли до інституту кардіології імені академіка М.Стражеска у столиці нібито для проведення додаткового медичного обстеження. Про це повідомив адвокат Олександр Лисак, пише УНН.

«Його вивезли, як нам повідомили, в лікарню Стражеска, що на Солом'янці», - сказав Лисак.

Він додав, що Насірова забрали з лікарні «Феофанія» нібито для проведення додаткового медичного обстеження.

При цьому, за даними адвоката, детективи НАБУ разом з медиками МВС не надали лікарям Феофанії жодних документів про те, що мають намір забрати Р.Насірова на обстеження.

Нагадаємо, Насірова детективи НАБУ вивезли з лікарні «Феофанія»

Спеціалізована антикорупційна прокуратура клопотатиме про обрання запобіжного заходу очільнику ДФС Роману Насірову у вигляді утримання під вартою, а також про його усунення з посади.

Співробітники НАБУ і САП пізно ввечері 2 березня вручили підозру голові Державної фіскальної служби Роману Насірову у скоєнні кримінального правопорушення. Після цього останньому стало зле. Лікарі діагностували у глави ДФС інфаркт міокарда.

Як повідомлялося, Національне антикорупційне бюро України проводить обшуки за кількома адресами, в тому числі в центральному офісі Державної фіскальної служби, в рамках розслідування кримінального провадження, пов’язаного з неправомірними, на думку слідства, рішеннями глави ДФС Насірова про розстрочення податкових боргів підприємствам із орбіти колишнього народного депутата Олександра Онищенка.

Адвокати Насірова вважають, що його затримання і повідомлення про підозру відбулися незаконно. Антикорупційний прокурор Назар Холодницький заявив, що Насіров збирався виїхати за кордон.

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