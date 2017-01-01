Насірову можуть обрати запобіжний захід в режимі відеоконференції – Антикорупційна прокуратура

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Лікарі досі не надали довідку детективам про стан здоров'я Насірова

Детективи Національного антикорупційного бюро України чекають дозволу лікарів на транспортування тимчасово відстороненого від посади голови Державної фіскальної служби Романа Насірова в лікарню, де є можливість проведення відеоконференції з судом. Про це повідомив прокурор Антикорупційної прокуратури Роман Симків.

«Лікарі досі не дали довідку детективам і ми досі не розуміємо, чи можна його (Р.Насірова – ред.) транспортувати чи до суду, чи до іншої лікарні, де можливо провести відеоконференцію», - сказав Симків.

Він додав, що у Феофанії немає можливості проведення відеоконференції з судом для обрання Насірову запобіжного заходу.

Симків нагадав, що, оскільки підозрюваний - затриманий, у лікарні чергують працівники НАБУ, які виконують тимчасове затримання Насірова.

Нагадаємо, Спеціалізована антикорупційна прокуратура клопотатиме про обрання запобіжного заходу очільнику ДФС Роману Насірову у вигляді утримання під вартою, а також про його усунення з посади.

Співробітники НАБУ і САП пізно ввечері 2 березня вручили підозру голові Державної фіскальної служби Роману Насірову у скоєнні кримінального правопорушення. Після цього останньому стало зле. Лікарі діагностували у глави ДФС інфаркт міокарда.

Як повідомлялося, Національне антикорупційне бюро України проводить обшуки за кількома адресами, в тому числі в центральному офісі Державної фіскальної служби, в рамках розслідування кримінального провадження, пов’язаного з неправомірними, на думку слідства, рішеннями глави ДФС Насірова про розстрочення податкових боргів підприємствам із орбіти колишнього народного депутата Олександра Онищенка.

Адвокати Насірова вважають, що його затримання і повідомлення про підозру відбулися незаконно. Антикорупційний прокурор Назар Холодницький заявив, що Насіров збирався виїхати за кордон.

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