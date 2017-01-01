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    НАТО вчиться боротися з гібридними проявами на українському досвіді

    • Сьогодні, 12:39
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    Заступник генерального секретаря НАТО Роуз Ґоттемоллер
    Заступник генерального секретаря НАТО Роуз Ґоттемоллер

    НАТО розробляє спеціальну платформу для боротьби з гібридними атаками

    НАТО на українському досвіді вчиться протистояти гібридним загрозам. Про це заявила заступник генерального секретаря НАТО Роуз Ґоттемоллер на безпековому форумі в Києві.

    «Протягом останніх трьох років Україна є мішенню для тих, хто розв’язав гібридну війну. Ми бачимо ці гібридні прояви у Криму і на Донбасі. Мене вражають темпи нарощування можливостей молодих військових із протистояння загрозам на сході України. НАТО вчиться боротися з гібридними проявами на українському досвіді», – сказала вона.

    Ґоттемоллер додала, що НАТО розробляє спеціальну платформу для боротьби з гібридними атаками.

    Вона також назвала Україну «цінним партнером» НАТО і заявила що Київ сам має обирати шляхи для гарантування своєї безпеки. Крім того, Ґоттемоллер наголосила, що НАТО і надалі надаватиме підтримку Україні.

    Як повідомлялося, з початку антитерористичної операції загинуло понад 2,6 тис. українських військових.  Крім того, за весь період АТО поранено 9 тис. 453 українських військових, з них 7 764 тис. служили в ЗСУ, решта – в Нацгвардії, МВС, СБУ, ДСНС.

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    Джерело: Радіо Свобода

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