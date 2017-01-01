Навіть вибачень Нідерландів буде недостатньо – міністр МЗС Туреччини

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Мевлют Чавушоглу

Чавушоглу прокоментував дипломатичну кризу у відносинах з Нідерландами

Влада Нідерландів повинна принести офіційні вибачення Туреччині, але, думаю, що і цього буде недостатньо. Підуть контрзаходи, заявив міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу, повідомляє «Анадолу».

За його словами, позиція влади Нідерландів неприйнятна. «З подібного роду ганебними діями не стикалися навіть за часів нацизму», - підкреслив Чавушоглу.

Як зазначає Чавушоглу, поліцейські перегородили шлях жінці-міністру Туреччини і не дозволили їй увійти в будівлю генконсульства.

«Генконсульство - територія Туреччини. Генконсула Туреччини не випустили з будівлі дипмісії. На учасників мирної акції протесту нацькували собак», - сказав Чавушоглу.

За його словами, за цим обов'язково буде реакція Анкари. «Ми плануємо контрзаходи, які будуть прийматися доти, поки Нідерланди не принесуть вибачень», - зазначив Чавушоглу.

Міністр нагадав, що Анкара запропонувала Амстердаму організувати візити турецьких міністрів вже після виборів в цій європейській країні. За його словами, на це була отримана відповідь: «Ми нічого не можемо гарантувати і проти ваших візитів до Нідерландів».

За словами Чавушоглу, Європа знаходиться на межі прірви. «При необхідності ми звернемося до міжнародних інстанцій, в тому числі Європейський суд з прав людини», - зазначив міністр.

Як повідомлялося, влада Нідерландів 11 березня заборонила посадку в Роттердамі літаку з главою МЗС Туреччини Мевлютом Чавушоглу на борту. Незабаром з тиском зіткнулася і міністр у справах сім'ї та соціальної політики Туреччини Фатма Бетуль Саян Кайя, яка прибула в Нідерланди з Німеччини на автомобілі для участі у зустрічі з турецькою діаспорою.

Поліція Нідерландів спочатку затримала співробітників охорони Фатми Бетуль Саян Кайя. Міністра спробували змусити вийти з автомобіля, а після її відмови пригрозили евакуацією машини. В результаті Кайя була змушена вийти з автомобіля, і в супроводі співробітників поліції її було виселено до Німеччини. Вже звідти вона вирушила до Туреччини.

У той же час співробітники поліції Нідерландів розігнали із застосуванням собак і кінних нарядів тисячі етнічних турків, які зібралися біля стін генконсульства в Роттердамі в знак підтримки турецького міністра.

МЗС Туреччини зажадало, щоб посол Нідерландів в Анкарі, що перебуває в даний час у відпустці за кордоном, не повертався певний час до виконання своїх обов'язків.

Туреччина вже викликала «на килим» тимчасового повіреного у справах Нідерландів.

В ЄС повідомили, що заблокують Туреччині виплати на проекти з євроінтеграції.

Туреччина також заблокувала консульства Нідерландів у Стамбулі та Анкарі.