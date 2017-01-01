НАЗК дасть оцінку діям міністрів, які взяли на поруки Мартиненко

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Фото: Станіслав Груздєв Екс-нардеп Микола Мартиненко під час судового засідання

Глава агентства вважає ситуацію з поручительством неприпустимою

Національне агентство по запобіганню і протидії корупції на підставі постанови Солом'янського суду дасть оцінку діям міністрів, які взяли на поруки Миколу Мартиненка.

Про це повідомила глава агентства Наталія Корчак в Facebook.

«НАЗК на підставі ухвали суду, в даному випадку Солом'янського, сформує свою оцінку діям міністрів, які брали участь в судовому засіданні і взяли на поруки екс-депутата Миколу Мартиненка», - написала Корчак.

Вона уточнила, що це перший інцидент такого характеру.

«Як на мене, то дана ситуація є неприпустимою. Чиновники, які беруть участь в судовому засіданні, яке не стосується їх прав і обов'язків, нонсенс», - додала глава НАЗК.

Нагадаємо, НАБУ стежило за Мартиненком перед його затриманням.

В суботу, 22 квітня, Солом'янський районний суд Києва відмовився арештовувати Мартиненка. Натомість йому було обрано запобіжний захід у вигляді особистої поруки.

Мартиненка затримали 20 квітня в Києві. За версією слідства, державне підприємство «Східний гірничо-збагачувальний комбінат» уклало контракт із компанією-посередником, підконтрольною затриманому екс-народному депутатові, на постачання уранового концентрату за завищеними цінами, внаслідок чого інтересам ДП у 2014–2016 роках було завдано збитків в розмірі 17,28 млн дол. США (близько 486 млн грн).

Перелому затримали 20 квітня за підозрою у створенні злочинної організації та привласненні майна шляхом зловживання службовим становищем

Згодом Солом’янський районний суд Києва постановив відпустити на поруки першого заступника голови правління «Нафтогазу України», колишнього голову наглядової ради Одеського припортового заводу Сергія Перелому.

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