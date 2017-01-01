«Ювілей героя і патріота». Два судних дні з Миколою Мартиненком

Павло Вуєць



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Фото: Станіслав Груздєв, «Главком» Микола Мартиненко радіє

Міністри і депутати таки врятували колишнього депутата від СІЗО

Останні два дні в Солом’янському суді було багатолюдно – судді обирали запобіжний захід екс-депутату Миколі Мартиненку. Політика було затримано в четвер детективами НАБУ. За версією слідства, державне підприємство «Східний гірничозбагачувальний комбінат» уклало контракт із австрійською компанією Steuermann, підконтрольною Мартиненку, на поставку уранового концентрату за завищеними цінами. У результаті цього інтересам держпідприємства в 2014-2016-х роках було завдано шкоди в розмірі понад $17,28 млн. Спеціалізована антикорупційна прокуратура просила суд про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою на 60 діб або внесення застави у сумі 300 млн грн. Якщо провина соратника Арсенія Яценюка буде доведена, йому загрожує ув’язнення на строк від 8 до 12 років.

У цій же справі були затримані ще двоє фігурантів – колишнього в.о. голови правління «Об’єднаної горно-хімічної компанії» Руслана Журило та першого заступника голови НАК «Нафтогаз України» Сергія Перелому. Останній раніше фігурував в справі Одеського припортового заводу, в якому Мартиненку теж приписували бізнес-інтереси.

Адвокати Мартиненка наполягали, що той нікуди не збирався тікати з країни і ще в 2015-му році добровільно склав депутатський мандат, аби не було спекуляцій щодо його недоторканості. Також захист екс-нардепа заявив, що в нього немає такої величезної суми на заставу, яку вимагає сторона звинувачення. Адвокати заздалегідь підняли галас, що проти судді Олександра Бобровника, який в підсумку визначав запобіжний захід, НАБУ порушувала справу, тож він знаходиться на певному гачку. І хоча правоохоронці запевнили, що система обирає суддю автоматично, «автоматом» випав таки саме Бобровник.

Цікаво, що саме він виступав суддею на засіданні у справі відстороненого голови Державної фіскальної служби Романа Насірова, якого також затримувало НАБУ. В свою чергу, сторону обвинувачення у «справі Мартиненко» представляють ті ж прокурори САП, що і у «справі Насірова».

День перший

Хоча засідання Солом’янського суду призначене у п’ятницю на 15 годину, і затримувалось через зайнятість судді, журналістам, які зібрались біля приміщення, часу нудьгувати не було. Соратники Мартиненка з «Народного фронту» влаштували вселенський галас, називаючи його затримання «ознакою вибіркового правосуддя та політично мотивованих дій антикорупційних органів». «Фронтовики» звинувачуючи НАБУ в фальсифікаціях і піарі. Логічно було очікувати в день суду десанту депутатів від цієї фракції, як, власне, і самого Арсенія Яценюка, тим паче, він є зараз безробітним.

Але побачене виявилось ще цікавішим – Яценюк за два дні так і не з’явився, проте на суд выдрядили діючих членів уряду з «фронтової» квоти – міністр молоді та спорту Ігор Жданов, міністр інфраструктури Володимир Омелян та міністр освіти Лілія Гриневич. Не вистачало тільки міністра внутрішніх справ Арсена Авакова, який міг би явитись до суду, наприклад, з поліцейським «спецназом», або першого заступника генпрокурора «фронтовика» Дмитра Сторожука. При цьому міністр Жданов на питання «Главкома» , що він робить на судовому процесі в розпал робочого дня, запевняв, що відпрацює ці години на вихідних. З депутатів були помічені Микола Княжицький, Павло Пинзеник, Георгій Логвинський, Андрій Тетерук, Леонід Ємець та багато інших. Всі вони висловили бажання взяти такого непересічного діяча і патріота як Мартиненко на поруки. Поміченим на суді був навіть заступник голови ЦВК Андрій Магера, якого «Народний фронт» лобіює в новий склад комісії.

Стратегія адвокатів Мартиненка, враховуючи їхню попередню риторику щодо судді Бобровника, була прогнозована заздалегідь – вони намагались добитись його відводу. І коли о сьомій вечора засідання таки розпочалося, це і стало їхньою першою вимогою, причому був використаний весь арсенал доводів: від того, що саме цей суддя задовольняє всі вимоги сторони звинувачення, до того, що він зловживає алкоголем на робочому місці. Адвокат Ігор Черезов навіть дозволяв собі такі висловлювання: «Зважаючи на те, що, за інформацією активістів «ПроСуд», суддя Бобровник у своєму кабінеті вживає алкогольні напої, а сьогодні п'ятниця, то є побоювання, що він знову вживатиме». Заявив про те, що довірятиме будь-якому судді, окрім Бобровника, і сам Мартиненко. Одночасно відводу судді вимагали зі сторони іншого звинуваченого – Переломи.

Суд після перерви прогнозовано у відводі відмовив, і подальший розвиток справи продовжив Бобровник.

І ось тут розпочалося шоу.

Депутати та міністри, які приїхали підтримати Мартиненка, почали один за одним розхвалювати його та висловлювати готовність взяти на поруки. Видовище інколи здавалось схожим на ювілей, де зібрались усі друзі, які наввипередки славили Мартиненка.

Ігор Жданов заявив, що знає фігуранта справи з 93-го року як людину, яка «створила демократичне суспільство в Україні, заснувала Центр Разумкова та запам’яталась честю, совістю і порядністю». Багаторічна соратниця Мартиненка нардеп Олена Ледовських згадала, як глибоко його поважає вже 25 років і знає його сім’ю. Перший заступник голови фракції «Народного фронту» Андрій Тетерук розповів, як підозрюваний ніколи не відмовляв в підтримці армії, захищав громадянське суспільство в часи Януковича і взагалі порушувати законодавство суперечить його громадянській позиції. Заступник голови ЦВК Андрій Магера оцінив такі якості Мартиненка як високопорядність та вміння тримати слово та нагадав, що той, замість того, аби заводити блоги в «фейсбуці», організаційно і фінансово підтримував Майдан.

«Ювіляр» стійко вислуховував потік компліментів та скромно посміхався. Загалом готовність взяти Мартиненка на поруки висловили 17 депутатів та три міністри, і суд на прохання прокуратури біля першої ночі розійшовся до ранку.

САП і НАБУ таку поведінку політиків розцінили як спробу тиску на суд. «В країні, яка декларує себе як правова держава, відбувається ситуація, що депутати певної фракції приходять і зривають суд», – обурився прокурор Роман Симків.

НАБУ ж відзначилось окремою заявою: «Під час судового засідання, яке відбувалося 21 квітня у приміщенні Солом'янського суду, були присутні більше 10 нардепів та декілька діючих міністрів від партії «Народний фронт». Деякі з них поводилися вельми зухвало, погрожували судді та прокурорам. Зокрема, депутати Логвинський та Пинзеник заявили судді Бобровнику, що його очікує «доля суддів Киреєва та Чауса». НАБУ закликало керівництво «фронтовиків» вгамувати однопартійців, які зловживають звинуваченнями, що правоохоронці переслідують «героя Майдану» та відпрацьовують замовлення Кремля та розвалюють коаліцію.

День другий

У суботу вранці засідання розпочалося з невеликим запізненням і вже без активної участі політиків – воно перетворилося в пінг-понг між представниками прокуратури і захисту. Суддя Бобровник при цьому виглядав дуже втомленим і здавалося, що він просто хоче, аби це катування швидше завершилося. Сторона обвинувачення почала запевняти суддю, що розмір застави в 300 мільйонів гривень є цілком адекватним, враховуючи майновий стан Мартиненка та кількість «друзів», які можуть йому допомогти з грошима, наводячи приклад того ж Насірова, який швидко зібрав свою заставу у 100 млн. Прокурори запевнили, що Мартиненко витрачав викрадені у держави гроші на лікування дружини в Швейцарії, поповнення її мобільного рахунку на 23 тисячі доларів і оренду житла доньки в Англії.

Також представники САП обґрунтували вимогу арешту не тим, що звинувачуваний може утекти, а ризиком його тиску на свідків. Вони нагадали, що член Вищої ради правосуддя Павло Гречківський є братом другої дружини Мартиненка, а його колишній помічник займає не останню посаду в Генпрокуратурі, тож є всі підстави казати про можливий тиск на слідство.

На якийсь час засідання було перервано одним з відвідувачів, який накинувся на Мартиненка зі звинуваченнями: «Ця людина вкрала в мого народу гроші, і сьогодні депутати приходять захищати цю людину. Негідник, урод! Ти у народу крадеш, ти у нас крадеш!».

Після того, як порушника порядку вивели, адвокати Мартиненка Петро Бойко та Ігор Черезов намагались розбити аргументи прокуратури, заявивши, що їхній клієнт не може бути фігурантом цієї справи, бо не володів зазначеним в обвинуваченні майном та не був на той час посадовою особою. Також вони заперечили, що він має будь-який стосунок до компанії Steuermann і відмітили його позитивну соціальну поведінку та той факт, що він ніколи не притягався до кримінальної відповідальності. Черезов навіть зачитав цитату керівника САП Назара Холодницького про те, що Мартиненко вів себе при затриманні як законослухняний громадянин, і жартома запропонував тому взяти їхнього клієнта на поруки.

Обрання міри запобіжного заходу Миколі Мартиненку

Згодом слово взяв сам Мартиненко, який при цьому показово звертався не до судді, який, здавалося, вже був готовий сповзти під стіл, а до телекамер. Обвинувачуваний запевнив, що не збирається просити десь політичного притулку. При цьому натякнувши, що такий може знадобитись тим, хто фальсифікує справу проти нього, окремо згадавши першого заступника керівника НАБУ Гізо Углаву. Мартиненко повторив, що не має відношення до австрійської фірми, яку йому приписують, і додав, що максимальна потенційна шкода, в якій його можна звинуватити, – це $120–130 тисяч.

Згадав Мартиненко і свідчення проти нього екс-нардепа та бізнес-партнера по «Діамантбанку» Давида Жванії і колишнього голови правління цього банку Олександра Рибалкіна. «У мене дуже погані відносини зі Жванією і Рибалкіним протягом довгого часу», – зізнався Мартиненко, додавши, що один з них (вочевидь Рибалкін) знаходиться під слідством за крадіжку, а інший (Жванія) – втратив адекватність і бажає засадити його за грати в будь-який спосіб.

Перед тим як суддя відправився до дорадчої кімнати виносити вердикт, прокурори встигли зауважити, що ті, хто візьмуть Мартиненка на поруки, майже нічим не ризикують. Бо максимум, який вони можуть втратити, якщо він їх «підведе», – від 20 до 50 мінімальних зарплат, що аж ніяк не співвідносно із заподіяною шкодою.

Коли суддя, вислухавши вал аргументів сторін, нарешті пішов ламати голову над рішенням, підтримати своїх «орлів» приїхав антикорупційний прокурор Холодницький. Він заявив, що не очікував зустріти тут таку кількість політиків та назвав те, що відбувається в залі суду, популізмом. Тим часом нардеп Микола Княжицький розповідав пресі, що ті, хто затіяв справу Мартиненка, хочуть монополізувати владу та встановити диктатуру. Натяк на Адміністрацію президента вийшов зовсім недвозначний.

Але, незважаючи на всі побоювання симпатиків Мартиненка, суддя таки прийняв рішення на користь звинуваченого: він відмовив прокурорам у взятті затриманого під варту і віддав його на поруки на два місяці. Додатково Мартиненка зобов’язали повідомляти суд про зміну місця проживання, з'являтися на виклики для слідчих дій, утримуватися від спілкування з особами, які фігурують в матеріалах підозри, та здати документи для виїзду за кордон. САП вже пообіцяла подати апеляцію.

Звільнений та задоволений Мартиненко розповідав, що був абсолютно не проти поїхати в СІЗО, але дуже радий, що йому вдалося побороти систему: «Думаю, це буде дуже корисно, у тому числі, й нашим силовим структурам, які повинні займатися дійсно боротьбою з корупцією, а не політичними питаннями».

Варіантів подальшого розвитку «справи Мартиненка» вистачає, як і версій, чому його затримання сталося саме зараз. В цьому можна вбачати великий «привіт» від Банкової «Народному фронту»: зокрема Арсену Яценюку та набридлому Арсену Авакову. У Порошенка підозрюють, що саме безробітний Яценюк і досі працевлаштований Аваков підживлюють амбіції прем’єра Гройсмана, який вже давно не дуже дослуховується до президента.

Ще один «привіт» відправлено у Вашингтон, який курує НАБУ. Своєю активністю НАБУ та САП намагаються продемонструвати заокеанським донорам свою ефективність. У той же час Банкова демонструє, що не збирається миритися з таким «нахабством», і господарем тут є Порошенко.

Враховуючи високе представництво діючих урядовців, які збіглися на захист, в принципі, рядового громадянина, у «Фронті» дають зрозуміти, що, незважаючи на втрату депутатського мандату, Мартиненко залишається ключовою фігурою в заплутаних коаліційних розкладах. Тож надалі навколо впливового «політв’язня» очікується продовження великої гри.

Павло Вуєць, «Главком»

У чому звинувачують одіозного депутата читайте тут: Мартиненка забрали з «Фронту». Усі подробиці скандального затримання