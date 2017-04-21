Названо ім’я можливого замовника теракту в метро Санкт-Петербурга
- Сьогодні, 09:33
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За інформацією російських ЗМІ, це може бути бойовик Абу Салах аль-Узбекі
Слідчі, які розслідують теракт в метро Санкт-Петербурга, перевіряють інформацію про те, що замовником злочину міг бути бойовик на ім'я Абу Салах аль-Узбекі, який очолює в Сирії угруповання «Таухід валь-Джихад», до якого входять вихідці з Узбекистану та Киргизстану. Про це повідомляє «Газета.Ру» із посиланням на джерело в російських правоохоронних органах.
Згідно з інформацією цього видання, бойовик Абу Салах аль-Узбекі, як і ймовірний виконавець теракту, є уродженцем міста Ош в Киргизстані.
До війни в Сирії майбутній лідер терористів жив у Петербурзі і працював водієм «Газелі», а потім на гроші релігійного колеги поїхав вчитися до йорданського медресе. Після навчання він нібито і вирушив до Сирії.
Видання зазначає, що справжнє ім'я аль-Узбекі джерело назвати не може.
Зараз у справі про теракт затримано близько десяти чоловік. У вівторок суд заарештував до третього червня уродженця Киргизії Аброр Азімова, якого вважають одним з організаторів атаки в петербурзькому метро - за версією слідства, він особисто готував смертника. У Аброра Азімова було вилучено бойовий пістолет з кількома патронами в магазині, мобільний телефон, коробку від мобільного телефону і зарядний пристрій.
Спецслужби також затримали брата організатора теракту - Акрама Азімова. Під час обшуку у нього знайшли бойову гранату. Слідчі вважають, що чоловік допомагав в переправленні грошей для підготовки вибуху і в організації зв'язку з міжнародними терористами.
Як повідомляв «Главком», 3 квітня у Петербурзі в метро стався вибух на перегоні між станціями «Сінна площа» та «Технологічний інститут».
Під час вибуху в метро Петербурга постраждала 51 людина, загинуло 15 осіб. 21 квітня у лікарні Санкт-Петербурга померла ще одна потерпіла під час вибуху в метро.
Джерело: ТСН