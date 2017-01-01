З’явилося відео затримання можливого організатора теракту у метро Петербурга

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Затримання Аброра Азімова

Затриманий зізнався, що здогадується про причини арешту

У мережі з'явилося відео затримання в Одинцовському районі Московської області співробітниками ФСБ РФ 27-річного уродженця Центральної Азії Аброра Азімова, який підозрюється в організації теракту в метро Санкт-Петербурга 3 квітня.

На опублікованому на YouTube записі видно, як кілька співробітників ФСБ затримують хлопця неподалік від залізничних колій.

У підозрюваного було вилучено бойовий пістолет з кількома патронами в магазині, мобільний телефон, коробку від мобільного телефону і зарядний пристрій.

Відповідаючи на питання, чи здогадується він про причини свого затримання, Азімов відповів: «Так».

Нагадаємо, у ФСБ Росії в понеділок відзвітували про затримання ймовірного організатора теракту у метро Санкт-Петербурга.

Азімов начебто здійснив підготовку терориста-смертника, котрий вчинив вибух у метро Пітера. Наразі затриманого доправлено для проведення слідчих дій у Слідчий комітет Російської Федерації

Як повідомляв «Главком», 3 квітня у Петербурзі в метро стався вибух на перегоні між станціями «Сінна площа» та «Технологічний інститут».

Під час вибуху в метро Петербурга постраждала 51 людина, загинуло 15 осіб. Усіх жертв вибуху 5 квітня було впізнано.

Сім’ям загиблих під час теракту виплатять по 1 млн рублів.

Українців серед загиблих у метро немає.