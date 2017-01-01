Небезпечна зона біля Балаклії зменшена до 3 кілометрів

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Боєприпас біля Балаклії

В понеділок пожеж на території Балаклії та прилеглих населених пунктів не зафіксовано

Територія міста Балаклія на Харківщині та дев’ять прилеглих населених пунктів у зоні надзвичайної ситуації очищена від вибухонебезпечних предметів. В результаті, 10-км зона забруднення зменшена до 3 км.

Про це повідомиляє прес-служба ДСНС.

Всього з початку робіт вилучено 6 тис. 741 вибухонебезпечний предмет ( 3 квітня – 1 тис. 257).

Станом на вечір 3 квітня, пожеж на території Балаклії та прилеглих населених пунктів внаслідок вибухів не зафіксовано.

В місті завершується відновлення газопостачання. Залишилося підключити 48 абонентів, де відсутні власники або забиті вентиляційні канали. Теплопостачання відновлено у всьому місті, за винятком військового містечка.

В Балаклії, за останньою інформацією, повністю зруйновані п’ять приватних житлових будинків і 35 квартир в багатоквартирних будинках барачного типу.

Проводяться відновлювальні роботи у 54 багатоповерхівках та приватних будинках, також в одному закладі охорони здоров'я (встановлення нових вікон, ремонт дахів).

Відновлено дах у семи приватних будинках, двох школах та одному дитячому садку.

Нагадаємо, у ніч на 23 березня потужний вибух стався на складі боєприпасів на Харківщині. В місто почали прибувати представники НАТО для розмінування території військової бази.

25 березня було відновлено рух потягів до станції «Балаклія».

Нині територію Балаклії та прилеглих населених пунктів очищено від вибухонебезпечних предметів, жителі повернулися додому.

Наразі нараховано збитків на 220 млн гривень від вибухів та пожежі у Балаклії.

Міністр екології Остап Семерак заявив, що територія арсеналу в Балаклії потребуватиме екологічної рекультивації.