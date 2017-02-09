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Фото: Вконтакте Ігор Мильцев

Бойовики «Сомалі» помстилися своєму командиру Гіві за загиблих під Авдіївкою

Громадянин Росії, бойовик батальйону «Сомалі», яким керував Михайло Толстих, Ігор Мильцев (позивний «Француз») заявив, що замах на Гіві організував він і ще троє бійців «Сомалі». Про це він повідомив «Новой газете».

Видання пише, що Мильцев сам звернувся до редакції.

«Йому (Гіві. - Ред.) помстився б будь-хто», - розповів Мильцев, назвавши звинувачення ватажків «ДНР» на адресу українських спецслужб «смішними».

Вбивство командира Мильцев називає помстою товаришів по службі, нібито, кинутих Гіві під час бою під Авдіївкою в кінці січня 2017 року. Представники «ДНР» повідомляли тоді про поранення самого Гіві на полі бою. Втім «Француз» описує іншу версію подій.

Побоюючись за своє життя, як зазначає Мильцев, Толстих відійшов від позицій батальйону і вистрілив собі в ногу. «Він думав, що ніхто цього не помітить, але ми помітили. Далі його забрали чергові лікарі на госпіталь. Після цього, будучи вже в Донецьку, він віддав наказ накрити (наші) позиції з артилерії, незважаючи на те, що ми там були, (а) він думав, що нас вже немає в живих!, - розповів бойовик. - Просто так піти він не міг, це дезертирство, позицію кинути він не міг ніяк, це наказ Захара (був) стояти до кінця! І тут він, напевно, зрозумів, що це все - кінець. Прострелив собі ногу і почав кричати. Його потягли медики, а через півтори години нас накрила своя ж артилерія».

Мильцев розповідає, що після замаху на Моторола командир «Сомалі» всерйоз побоювався за своє життя, в цілях безпеки вивіз свою сім'ю в Придністров'я і планував виїхати туди сам, але не встиг.

«Вхід копійка, вихід рубль, - висловився бойовик «Француз». - Гіві не випускали (з «ДНР»), і потрібно було йти красиво - просто так від справ же не відійти. Це як в злодійському світі».

Скріншот переписки журналіста «Нової» з «Французом»

Скріншот переписки журналіста «Нової» з «Французом»

У статусі «Француза» в соцмережі «Вконтакте» незабаром після замаху на Гіві з'явився запис: «Собаці собача смерть! Гіві, це тобі за пацанів загиблих під Авдіївкою! Захарченко, ти наступний!».

Нагадаємо, в «ДНР» заявили, що вранці 8 лютого в Донецьку було вбито терориста Гіві. У Службі безпеки України поки що не підтверджують і не спростовують звістку про смерть Гіві, інформація перевіряється.

У так званих правоохоронних органах «ДНР» не виключають, що вбивство бойовика Гіві було організовано Києвом.

Також стало відомо, що терориста Гіві поховають у п’ятницю.

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