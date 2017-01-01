Гіві поховали по сусідству з Моторолою
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Бойовика Михайла Толстих поховали на кладовищі поряд із Арсеном Павловим
Бойовика «ДНР», командира банформування «Сомалі» Михайла Толстих (Гіві) поховали поряд із ватажком банформування «Спарта» Арсеном Павловим (Моторолою), повідомляють сепаратистські сайти.
Могили розташовані через огорожу.
Нагадаємо, в «ДНР» заявили, що 8 лютого в Донецьку було вбито терориста Гіві. У Службі безпеки України поки що не підтверджують і не спростовують звістку про смерть Гіві, інформація перевіряється.
У так званих правоохоронних органах «ДНР» не виключають, що вбивство Гіві було організовано Києвом. Пізніше відповідальність за ліквідацію терориста взяли на себе його підлеглі.
Сьогодні терориста Гіві поховали.
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