Новинський оголосив про перемогу Опоблоку в ПАРЄ

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В доповіді ПАРЄ було додано поправку з вимогою до української влади дотримуватися прав опозиції

25 січня в ПАРЄ було проголосовано доповідь моніторингового комітету «Функціонування демократичних інститутів в Україні». Опозиційний депутат Вадим Новинський вважає цей документ «справжньою перемогою української опозиції і свідченням визнання її авторитету в Європі». Про це він написав на свій сторінці у Facebook.

Політик зазначив, що в тексті доповіді на це вказують вимоги і рекомендації до української влади: вимога виправити закон про люстрацію, заклик до української влади дотримуватися прав опозиції, стурбованість мовними проектами української влади. І найголовніше – в резолюції озвучено вимогу до української влади стосовно виконання Мінських угод щодо змін до Конституції, що стосуються децентралізації.

«Протягом останніх двох років ми – українська опозиція – наполегливо вимагали від влади виконання Мінських угод, але вони ігнорувалися провладною коаліцією. Нарешті дана проблема стала очевидною і для наших колег з Асамблеї, адже в доповіді є вимога до всіх сторін конфлікту, в тому числі до української влади, виконати пункти Мінських угод в частині конституційної реформи та децентралізації», – вважає Новинський.

Опозиціонер упевнений, що підготовлена Асамблеєю доповідь, є серйозним авансом для української влади. Він також вважає, що «рано говорити про прогрес, швидше про деградацію демократії в країні».

«Дуже важливо, що в доповіді була додана наша поправка з вимогою до української влади дотримуватися прав опозиції. На нашу думку – і вона була підтримана нашими європейськими колегами – завдяки діям влади в Україні склалася ситуація, що виключає рівну політичну конкуренцію. Опозиція зазнає переслідувань і дискримінації. Це стосується як парламентської, так і непарламентської, і несистемної опозиції», – зазначає депутат.

На думку Новинського, не менш важливо, що ПАРЄ рекомендувала українській владі припинити «експерименти в мовному питанні».

Ще один важливий момент, на який вказав депутат, – політика влади в церковному питанні, яка стала предметом активної дискусії в кулуарах і була озвучена ним у виступі.

«Наша позиція про неможливість втручання держави в церковні справи знайшла широку підтримку серед делегатів ПАРЄ, втім, як і з інших ключових питань. Ми – українська опозиція – докладемо всіх зусиль для досягнення миру шляхом реалізації Мінських угод, а також для захисту демократії, прав і свобод всіх без винятку громадян України незалежно від їхніх політичних поглядів, національності та мови, якою вони говорять», – підсумував Новинський.