ПАРЄ занепокоєна закриттям української служби Euronews

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Асамблея закликає французьку владу уважно стежити за розвитком ситуації

Парламентська Асамблея Ради Європи (ПАРЄ) занепокоєна закриттям української служби Євроньюз. Про це йдеться в пункті 15 резолюції щодо нападів на журналістів та свободу ЗМІ в Європі, автором проекту якої є український депутат Володимир Ар’єв.

ПАРЄ висловила стурбованість з приводу повідомлень про плани Euronews закрити свою службу України та обмежити права журналістів.

Асамблея відзначає, що десятки співробітників Euronews приєдналися до страйку в штаб-квартирі компанії в Ліоні 15 грудня 2016 проти планів закрити свою українську службу і скоротити ряд інших послуг EuroNews.

«Асамблея закликає французьку владу уважно стежити за розвитком ситуації і переконатися в тому, що немає ніяких порушень чи обмежень законних прав працівників», - зазначили у ПАРЄ.

Нагадаємо, 5 грудня у штаб-квартирі телеканалу Euronews в Ліоні (Франція) відбувся попереджувальний одноденний страйк української, іранської, арабської та представників декількох інших мовних редакцій.

Ініціатором страйку 5 грудня стала українська редакція Euronews, яка складається з 17 працівників. Вона протестувала проти планів керівництва припинити мовлення українською з наступного квітня через брак фінансування. Журналісти заявляють також про нерівноцінний розподіл бюджетних коштів між всіма 13-ма мовними службами Euronews.

9 грудня журналісти Euronews висловили недовіру керівництву та прийняли заяву, де вказано, що цей ЗМІ більше не може розглядатися як незалежне та збалансоване.

Читайте про це в матеріалі «Главкома» «Говорить і показує Москва!» Як знищують українську службу Euronews