У США побачили, як Росія нервує через міжнародну ізоляцію

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Постпред США при ООН Ніккі Гейлі

Зараз Росія стурбована тим, як зберегти обличчя, вважає постпред США при ООН Ніккі Гейлі

Росія нервує у зв'язку з тим, що потрапила в міжнародну ізоляцію, і втрачає обличчя, покриваючи сирійський режим і його хіматаку. Про це завила постпред США при ООН Ніккі Гейлі, пише CNN.

«Мені здається, що, якщо оцінювати факти, то видно, що як тільки з'явилася інформація, що вони (Росія. - Ред.) так швидко встали на захист (режиму. - Ред). Вони не виглядали шокованими, здивованими. Вони швидко стали на захист», - сказала дипломат.

«Зараз Росія стурбована тим, як зберегти обличчя, а ми надаємо їй всі можливості для цього», - зазначила американський постпред в ООН.

Вона повторила раніше висловлену позицію США про те, що Росія повинна визначитися, чи вона хоче взаємодіяти зі світовим співтовариством, або ж продовжити потримаю сирійського режиму.

Нагадаємо, представник Білого дому Шон Спайсер заявив, що Росія самоізолювалася від світової спільноти, поставивши себе в один ряд із такими країнами, як КНДР, Сирія та Іран.

Як повідомляв «Главком», президент США Дональд Трамп у ніч проти 7 квітня віддав наказ завдати удару по авіабазі в Сирії. 59 ракет класу Tomahawk було випущено з американського корабля в Середземному морі.

Удари були спрямовані проти баз сирійських ВПС, закритих ангарів, заправної і логістичної інфраструктури, бункерів зі зброєю, систем ППО і радарів.

Міністри закордонних справ країн Великої сімки (G7) наполягають, що мирне розв'язання воєнного конфлікту в Сирії є неможливим, поки при владі у країні залишається президент Башар Асад.