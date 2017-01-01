Опубліковано відео з місця вбивства екс-керівника «Укрспирту»

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На місці вбивства зранку працює слідчо-оперативна група

Опубліковано відео з місця вбивства екс-керівника та радника нинішнього директора «Укрспирта» Віктора Панкова на Позняках у Києві.

На місці вбивства зранку працює слідчо-оперативна група.

Наразі допитуються свідки події та найближче оточення вбитого.

Поліція перевіряє всі можливі версії щодо мотивів вбивства радника директора ДП «Укрспирту» Віктора Панкова.

Як повідомляв «Главком», сьогодні, 30 травня, о 8.16 до поліції надійшла інформація від перехожого про те, що на вулиці Михайла Гришка поблизу станції метро «Позняки» невідомий з автомобіля «Ауді» червоного кольору зробив кілька пострілів у чоловіка і поїхав в напрямку проспекту Петра Григоренка.

Особу застреленого встановлено. У поліції підтвердили, що в Києві вбито радника керівника «Укрспирту» Панкова.

Свідок вбивства екс-очільника «Укрспирту» розповів подробиці з місця події.

При огляді тіла судмедексперт виявив чотири поранення. З місця події експерти вилучили гільзу калібру 9 мм. Правоохоронці опитують свідків та очевидців. Введено план «Перехоплення».

Зазначимо, що в березні цього року в Києві невідомі особи скоїли напад на заступника директора ДП «Укрспирт» Ігоря Ільчишина.

Довідка:

Віктор Панков народився 10 лютого 1968 року в селі Лутище Сумської області. Служив у армії з 1987 по 1989 рік і отримав звання старшого сержанта.

У 2008-2009 роках був членом правління НАК «Надра України», в 2012 році почав працювати в «Укрспирті». Був заступником генерального директора з юридичних питань на підприємстві. У 2012 році він на кілька місяців очолив «Укрспирт», однак знову став заступником. За даними ЗМІ, однією з причин зміщення Панкова з посади директора називали штраф у 200 млн грн, призначений Антимонопольним комітетом за необґрунтоване завищення цін на етиловий спирт.

У кінці 2013 року він звільнився і перейшов у «Чорноморнафтогаз» на посаду радника голови правління, а після анексії Криму звільнився.

У 2014 році нове керівництво ДП «Укрспирт» знову призначив його на посаду заступника генерального директора з юридичних питань. У грудні 2014 року він став тимчасово виконуючим обов'язки гендиректора «Укрспирту», коли Міністерство аграрної політики та продовольства відсторонило від виконання обов'язків директора держпідприємства Михайла Лабутіна. Останньому було повідомлено про підозру в розтраті 172,5 млн грн.

Під час парламентських виборів 2014 року балотувався в депутати Ради по мажоритарному округу №162 в Сумській області.

Останнім часом Панков працював на посаді радника керівника директора ДП «Укрспирт».