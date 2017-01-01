Пашинський готовий до зняття недоторканності



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Сергій Пашинський

Нардеп запевняє, що не перешкоджатиме зняттю недоторканності, якщо у прокуратури з'явиться така необхідність

Народний депутат від «Народного фронту» Сергій Пашинський не буде перешкоджати тому, щоб з нього зняли депутатську недоторканність, якщо цього у рамках слідства вимагатиме прокуратура. Про це він заявив журналістам у кулуарах Верховної Ради.

«Якщо у прокуратури буде необхідність у тому, щоб зняти недоторканність, я не буду цьому перешкоджати. Ще раз хочу наголосити: я найбільше зацікавлений у тому, щоб слідство було проведено об'єктивно і неупереджено, і своїми діями, а не тільки словами, я це, як на мене, всім підтвердив», – зазначив Пашинський.

Він нагадав, що за останній тиждень було проведено п'ять допитів та очні ставки. Пашинський додав, що бере участь у всіх слідчих діях та зробив усі необхідні процесуальні дії, яких вимагає прокуратура.

Нагадаємо, ввечері 31 грудня в одному з сіл Васильківщини між місцевим жителем та народним депутатом Сергієм Пашинським стався інцидент, внаслідок якого нардеп застосував вогнепальну зброю.

Національна поліція кваліфікувала напад на депутата Верховної Ради (фракція «Народний фронт») Сергія Пашинського за ст. 296 Кримінального кодексу (хуліганство).

Кримінальне провадження розслідує Київська обласна прокуратура.

Джерело: Еспресо ТВ