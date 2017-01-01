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    Думки вголос

    Після Пашинського. Чи дозволяти зброю громадянам уже сьогодні?

    • Олеся Яхно

      Кандидат політичних наук

    • Сьогодні, 00:00
    • Розсилка
    Сергій Пашинський у новорічну ніч підстрелив чоловіка
    Сергій Пашинський у новорічну ніч підстрелив чоловіка

    Чи готовий законодавець скрупульозно все передбачити?

    Мовою оригіналу

    Ситуация с Пашинским, среди прочего, актуализировала два важных вопроса:

    1) кто и за что получает наградное оружие;

    2) надо/не надо предоставлять украинским гражданам право свободного легального владения короткоствольным огнестрельным оружием.

    По поводу второго вопроса, мне кажется, что многие упрощают тему. В качестве аргумента «за» обычно приводится опыт других стран, в которых разрешено оружие, и то, что это не приводит к росту преступности.

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    И действительно, так и есть. 

    Просто я хочу напомнить, что в тех странах, где разрешено оружие, эта норма регламентирована законодательством - где-то либеральным, где-то не очень.

    Скажем, в Великобритании единственный способ получить в личное пользование револьвер или пистолет - это вступить в стрелковый клуб, а хранение скрупулёзно огововаривпется законодательством.

    В связи с этим хочу задать вопрос: уверены ли те, кто «за» разрешение оружия для всех граждан уже сегодня, в том, что у нас будут выдержаны закондательно прописанные нормы (медицинские справки, умение использования и условия хранения оружием и т.д.)?

    Джерело: блог Олесі Яхно-Белковскої

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди співпадають з позицією редакції «Главкома»
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