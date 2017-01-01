Після Пашинського. Чи дозволяти зброю громадянам уже сьогодні?

Олеся Яхно Кандидат політичних наук

Олеся Яхно

Розсилка ВІДПРАВИТИ

Сергій Пашинський у новорічну ніч підстрелив чоловіка

Чи готовий законодавець скрупульозно все передбачити?

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Ситуация с Пашинским, среди прочего, актуализировала два важных вопроса:

1) кто и за что получает наградное оружие;

2) надо/не надо предоставлять украинским гражданам право свободного легального владения короткоствольным огнестрельным оружием.

По поводу второго вопроса, мне кажется, что многие упрощают тему. В качестве аргумента «за» обычно приводится опыт других стран, в которых разрешено оружие, и то, что это не приводит к росту преступности.

И действительно, так и есть.

Просто я хочу напомнить, что в тех странах, где разрешено оружие, эта норма регламентирована законодательством - где-то либеральным, где-то не очень.

Скажем, в Великобритании единственный способ получить в личное пользование револьвер или пистолет - это вступить в стрелковый клуб, а хранение скрупулёзно огововаривпется законодательством.

В связи с этим хочу задать вопрос: уверены ли те, кто «за» разрешение оружия для всех граждан уже сегодня, в том, что у нас будут выдержаны закондательно прописанные нормы (медицинские справки, умение использования и условия хранения оружием и т.д.)?

Джерело: блог Олесі Яхно-Белковскої

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