Пашинський просить дати охорону його нападнику

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Сергій Пашинський

Нардеп боїться, що Хімікусу може бути заподіяно якесь зло, щоб роздути скандал

Народний депутат від «Народного фронту» Сергій Пашинський надав клопотання про те, щоб його нападнику В'ячеславу Хімікусу надали охорону. Про це депутат заявив журналістам у кулуарах Верховної Ради.

Він зазначив, що наразі адвокат його нападника контролюється прибічниками екс-президента Віктора Януковича на чолі з Андрієм Портновим. За його словами, адвокат не має наміру захищати родину Хімікуса, а просто хоче перетворити це слідство на піар проти Пашинського.

«Я знаю, як працює пан Портнов, я знаю, на кого він працює. Нагадую, що з 2010 по 2014 рік усю цю псевдоюридичну систему створив саме Портнов. Я дійсно сьогодні надав клопотання про те, щоб Хімікусу надали охорону. Я дуже боюсь, що, аби роздути цей скандал, йому може бути заподіяно якесь зло якраз з боку так званого його захисту», – наголосив Пашинський.

Як повідомлялося, сьогодні Пашинський зазначив, що не перешкоджатиме тому, щоб із нього зняли депутатську недоторканність, якщо цього у рамках слідства потребуватиме прокуратура.

Нагадаємо, ввечері 31 грудня в одному з сіл Васильківщини між місцевим жителем та народним депутатом Сергієм Пашинським стався інцидент, внаслідок якого нардеп застосував вогнепальну зброю.

Національна поліція кваліфікувала напад на депутата Верховної Ради (фракція «Народний фронт») Сергія Пашинського за ст. 296 Кримінального кодексу (хуліганство).

Кримінальне провадження розслідує Київська обласна прокуратура.

Джерело: Еспресо ТВ