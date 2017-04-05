Впізнані всі жертви вибуху в метро Пітера



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Жерви вибуху в метро

Російські слідчі встановили імена ще трьох загиблих

Слідчий комітет Росії повідомив про впізнанання всіх загиблих у результаті теракту в метро Санкт-Петербурга 3 квітня.

Про це заявила представник СК Світлана Петренко, повідомляє«Медуза».

Останніми були розпізнані останки Марії Олександрівни Невнержіцкой (дата народження слідчим невідома), Юлії Дмитрівни Красікової (дата народження 12.09.1991) та Дмитра Олександровича Мазанова (дата народження 19.02.1990).

Раніше повідомлялося про впізнання інших десяти жертв теракту.

Нагадаємо, 3 квітня у Петербурзі в метро стався вибух на перегоні між станціями «Сінна площа» та «Технологічний інститут».

Під час вибуху в метро Петербурга постраждала 51 людина, загинуло 14 осіб.

Сім’ям загиблих під час теракту виплатять по 1 млн рублів

ЗМІ оприлюднили фото молодика, ймовірного виконавця теракту в метро у Санкт-Петербурзі. Другий підозрюваний у скоєнні теракту добровільно прийшов у поліцію.

Українців серед загиблих у метро немає.

Українська поліція та Нацгвардія беруть під посилений контроль метро у Києві, Харкові та Дніпрі.