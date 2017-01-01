Сім’ям загиблих під час теракту в петербурзькому метро виплатять по 1 млн рублів

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Імпровізований меморіал пам'яті загиблих під час вибуху у Петербурзі

Матеріальну допомогу також передбачено постраждалим внаслідок вибуху

Прем'єр-міністр Росії Дмитро Медведєв підписав розпорядження про надання допомоги сім'ям загиблих і постраждалих в результаті теракту в Санкт-Петербурзі, повідомляє прес-служба російського уряду.

Уряду Санкт-Петербурга виділяються бюджетні асигнування в розмірі до 50 млн рублів з резервного фонду уряду Росії на виплату одноразової допомоги: членам сімей загиблих в розмірі 1 млн рублів на кожного загиблого, громадянам, які отримали тяжкі травми або травми середньої тяжкості в розмірі 400 тисяч рублів на людину та особам, яким завдано легкої шкоди – по 200 тисяч рублів.

Ці кошти також покликані покрити витрати на поховання жертв теракту.

Нагадаємо, 3 квітня у Петербурзі в метро стався вибух на перегоні між станціями «Сінна площа» та «Технологічний інститут».

Під час вибуху в метро Петербурга постраждала 51 людина, загинуло 14 осіб.

ЗМІ оприлюднили фото молодика, ймовірного виконавця теракту в метро у Санкт-Петербурзі. Другий підозрюваний у скоєнні теракту добровільно прийшов у поліцію.

Українців серед загиблих у метро немає.

У МЗС України також повідомили номери телефонів консульства у Петербурзі, куди цілодобово можна звертатися по інформацію.

Українська поліція та Нацгвардія беруть під посилений контроль метро у Києві, Харкові та Дніпрі.