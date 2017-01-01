Савченко в окупованому Донецьку відвідала українських полонених (СПИСОК)

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Фото: сепаратистський сайт ДАН Надія Савченко в окупованому Донецьку

Надія Савченко розповіла про стан українських полонених і ставлення до них у тюрмі

Народний депутат Надія Савченко, яка разом із Володимиром Рубаном перебуває в окупованому Донецьк, побувала у в'язниці, де утримують українських полонених. Про це вона повідомила на своїй сторінці в Facebook, надавши список полонених, яких їй вдалося побачити.

«Вдалось побачити наших полонених. Хлопці почуваються добре. Умови звичайні, тюремні. Ставлення до них, кажуть, нормальне. В камері по троє, прогулянка година на добу, телевізор дивитись виводять, канали переважно російські, з українських ловить 1+1 та 5 Канал. Вірять, що скоро будуть на волі й надії не втрачають!» - написала Савченко.



Нагадаємо, як повідомляли російські ЗМІ, Савченко прибула до окупованого Донецька разом із Володимиром Рубаном.

Згодом нардеп прокоментувала свій візит, написавши пост у Фейсбук.

Народний депутат від БПП Тетяна Ричкова звернулася до Генеральної прокуратури та Служби безпеки України щодо порушення кримінальної справи стосовно народного депутата Надії Савченко «за підбурювання військовослужбовців Збройних сил України до повалення державного ладу».

Згодом глава СБУ доручив перевірити інформацію щодо підбурювання Савченко військових.

Сестра Савченко Віра назвала заяви нардепа Ричкової - брехнею.

Надія Савченко з окупованого Донецька звернулась до лідерів «нормандської четвірки» стосовно прискорення процес звільнення українських полонених.