Бойовикам не сподобався план Савченко стосовно обміну полоненими

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Савченко в компанії бойовиків на Донбасі

Терористи хочуть виміняти в України 475 своїх поплічників

Так звана уповноважена з прав людини самопроголошеної «ДНР» Дар'я Морозова назвала неприйнятними пропозиції народного депутата Надії Савченко з обміну полоненими. Про це повідомляє РИА Новости.

«Ті пропозиції, які Надія озвучувала через інтернет і ЗМІ, вони неприйнятні в даному випадку», - сказала журналістам Морозова.

За її словами, Україна готова передати «ДНР» 250 полонених, хоча за списками, підтвердженими Києвом, їх 475.

«Це офіційно підтверджені українською стороною. Тому ми наполягаємо на виконанні шостого пункту мінських угод (обмін всіх на всіх), чим швидше, тим краще», - заявила Морозова.

Водночас вона розповіла, що в колонії, яку відвідала Савченко, перебуває 34 людини, а всього їх 41. «Решта звинувачуються за іншими статтями і перебувають або в СІЗО, або в інших колоніях», - стверджує Морозова.

За її словами, в суботу Савченко знову відвідала полонених і поспілкувалася з ними.

«Пообіцяла їм, що вони скоро будуть удома ... Їй ніхто не перешкоджав, ми хотіли показати, що відкриті не тільки для міжнародних організацій, а й для України. Будь ласка, приїжджайте, подивіться, що з ними все гаразд», - додає представниця бойовиків «ДНР».

Нагадаємо, як повідомляли російські ЗМІ, Савченко прибула до окупованого Донецька разом із Володимиром Рубаном.

Згодом нардеп прокоментувала свій візит, написавши пост у Фейсбук.

Народний депутат від БПП Тетяна Ричкова звернулася до Генеральної прокуратури та Служби безпеки України щодо порушення кримінальної справи стосовно народного депутата Надії Савченко «за підбурювання військовослужбовців Збройних сил України до повалення державного ладу».

Згодом глава СБУ доручив перевірити інформацію щодо підбурювання Савченко військових.

Сестра Савченко Віра назвала заяви нардепа Ричкової - брехнею.

Надія Савченко з окупованого Донецька звернулась до лідерів «нормандської четвірки» стосовно прискорення процес звільнення українських полонених.