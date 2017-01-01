По Красногорівці випущено 28 ракет з «Граду» - штаб АТО

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«Град»

Сьогодні бойовики двічі масово обстрілювали населений пункт Красногорівка

Бойовики продовжують обстрілювати населені пункти, водночас намагаються перекласти за це відповідальність на українських військових. Про це повідомили у прес-центрі штабу АТО.

Сьогодні починаючи з 14 години російсько-окупаційні війська застосували РСЗВ БМ-21 «Град», танки, артилерію калібром 152 міліметри та міномети калібром 120 міліметрів по населеному пункту Красногорівка. Повторний артилерійський наліт по цьому населеному пункту було здійснено о 16 годині 46 хвилин.

«Такі грубі порушення Мінських домовленостей красномовно свідчать про відверте небажання незаконних збройних формувань дотримуватись взятих на себе зобов’язань в рамках Тристоронньої контактної групи», - резюмують у штабі.

Загалом, протягом дня по Красногорівці було випущено 28 ракет РСЗВ, 29 мін калібром 120 міліметрів, 4 снаряди калібром 152 міліметри та здійснено 10 пострілів з танку.

«Разом із тим, інформаційні ресурси ОРДО і ОРЛО продовжують маніпулювати інформацією, намагаючись видати власні обстріли наших міст за нібито «дружній» вогонь українських артилеристів», - наголошується у повідомленні.

У прес-центрі штабу АТО заявляють, що подібна інформація не відповідає дійсності. Зазначається, що такі повідомлення є яскравим прикладом ведення гібридної війни проти України.

Нагадаємо, що сьогодні станом на 18:00 терористи 34 рази порушили режим тиші в зоні АТО, серед українських військових немає загиблих та поранених.