Націоналісти пікетують МВС: вимагають відставки Авакова

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Фото: Станіслав Груздєв, Главком Пікет під Головним управлінням МВС України

Активісти вимагають жорстко покарати керівництво міністерства за події 9 травня

Сьогодні, 11 травня, низка партій націоналістичного спрямування, зокрема ВО «Свобода», «Правий сектор» та інші, пікетують Головне управління МВС України.

Як повідомляє прес-служба ВО «Свобода», активісти вимагають жорстко покарати керівництво міністерства, «яке допустило цинічне побиття, арешти й переслідування націоналістів, зокрема й ветеранів московсько-української війни», 9 травня.

«Очевидно, що керівництво поліції на місцях слід покарати. І це мають бути не просто усунення від посад, а реальні тюремні терміни. У відставку має піти й сам Аваков. Він уже давно довів свою непрофесійність і некомпетентність. Гадаю, саме нехлюйське ставлення керівництва силових структур зробило можливим події в Дніпрі та Києві. Не забуваймо про те, як завзято поліція штурмувала офіс ОУН та відтісняла націоналістів від парку Слави», – заявив під час мітингу заступник голови Київської міської організації ВО «Свобода» Олександр Солонько.

Нагадаємо, вранці 9 травня активісти із заблокованого офісу ОУН у Києві кидали яйця, картоплю, пакети з фарбою і димові шашки в учасників ходи «Ніхто не забутий, ніщо не забуте».

Після цього поліція затримала 24 активістів Організації українських націоналістів за підозрою в хуліганстві. 11 травня суд обрав запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту представнику Добровольчого руху ОУН Василю Парфенкову.

Радник міністра внутрішніх справ Зорян Шкіряк оприлюднив фото та відео, на якому зафіксовано чоловіка з гранатометом у вікні офісу Добровольчого руху ОУН на вул. Мазепи у Києві під час подій 9 травня.

Крім того, в Дніпрі 9 травня під час акції «Марш перемоги», організованої нардепом Олександром Вілкулом, побили ветеранів АТО. Внаслідок конфлікту по медичну допомогу звернулося шість поліцейських та вісім учасників масових заходів. Переважно у потерпілих було діагностовано травми голови та інші менш значні пошкодження.

Генпрокурор Юрій Луценко повідомив про затримання 12 тітушок, які напали на ветеранів.

Глава МВС Арсен Аваков повідомив, що стосовно ситуації 9 травня у м. Дніпро ним прийнято рішення про звільнення начальника Головного управління поліції Дніпропетровської області генерала Ігоря Репешка, начальника міського управління поліції Дніпра полковника Андрія Бідила, а також відповідних заступників з питань забезпечення громадської безпеки.

Для розслідування подій у Дніпрі створено комісію з представників кількох підрозділів Національної поліції. До її складу увійдуть представники департаментів внутрішньої безпеки, превентивної діяльності, кадрового забезпечення, а також інших підрозділів – за рішенням глави Нацполіції. Результати розслідування буде оприлюднено.