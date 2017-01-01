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    Поліцейським у Норвегії роздадуть зброю після подій у Стокгольмі

    • Сьогодні, 20:29
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    Норвезька поліція
    Норвезька поліція

    Поліція в найбільших містах Норвегії та в аеропорту Осло буде носити зброю

    Норвезька поліція буде носити зброю у великих містах країни і в аеропорту Осло на тлі інциденту з вантажівкою в Стокгольмі.

    Про це повідомляє Reuters з посиланням на норвезьку поліцію.

    «Поліція в найбільших містах Норвегії та в аеропорту Осло буде носити зброю до подальшого повідомлення після нападу в Стокгольмі в п'ятницю», - йдеться в повідомленні.

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    Варто відзначити, що зазвичай співробітники поліції Норвегії, яка межує зі Швецією, не носять із собою зброю.

    Як повідомлялося, сьогодні в Стокгольмі вантажівка в'їхала на пішохідну вулицю і врізалася в універмаг, в результаті чого, як повідомляють ЗМІ, загинули близько п'яти осіб. Прем'єр-міністр Швеції Стефан Левен заявив, що все вказує на те, що інцидент є терористичною атакою.

    Також повідомлялося, що поліція затримала підозрюваного в теракті у Стокгольмі.

    Згодом у столиці Швеції сталась стрілянина: є пораненийЗа твердженням поліції, це свідчить про зв’язок цього інциденту з трагедією, яка сталася в центрі Стокгольма сьогодні раніше, коли вантажівка наїхала на натовп.

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