Поліцейським у Норвегії роздадуть зброю після подій у Стокгольмі
- Сьогодні, 20:29
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Поліція в найбільших містах Норвегії та в аеропорту Осло буде носити зброю
Норвезька поліція буде носити зброю у великих містах країни і в аеропорту Осло на тлі інциденту з вантажівкою в Стокгольмі.
Про це повідомляє Reuters з посиланням на норвезьку поліцію.
«Поліція в найбільших містах Норвегії та в аеропорту Осло буде носити зброю до подальшого повідомлення після нападу в Стокгольмі в п'ятницю», - йдеться в повідомленні.
Варто відзначити, що зазвичай співробітники поліції Норвегії, яка межує зі Швецією, не носять із собою зброю.
Як повідомлялося, сьогодні в Стокгольмі вантажівка в'їхала на пішохідну вулицю і врізалася в універмаг, в результаті чого, як повідомляють ЗМІ, загинули близько п'яти осіб. Прем'єр-міністр Швеції Стефан Левен заявив, що все вказує на те, що інцидент є терористичною атакою.
Також повідомлялося, що поліція затримала підозрюваного в теракті у Стокгольмі.
Згодом у столиці Швеції сталась стрілянина: є поранений. За твердженням поліції, це свідчить про зв’язок цього інциденту з трагедією, яка сталася в центрі Стокгольма сьогодні раніше, коли вантажівка наїхала на натовп.