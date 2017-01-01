Поліцейським у Норвегії роздадуть зброю після подій у Стокгольмі

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Норвезька поліція

Поліція в найбільших містах Норвегії та в аеропорту Осло буде носити зброю

Норвезька поліція буде носити зброю у великих містах країни і в аеропорту Осло на тлі інциденту з вантажівкою в Стокгольмі.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на норвезьку поліцію.

«Поліція в найбільших містах Норвегії та в аеропорту Осло буде носити зброю до подальшого повідомлення після нападу в Стокгольмі в п'ятницю», - йдеться в повідомленні.

Варто відзначити, що зазвичай співробітники поліції Норвегії, яка межує зі Швецією, не носять із собою зброю.

Як повідомлялося, сьогодні в Стокгольмі вантажівка в'їхала на пішохідну вулицю і врізалася в універмаг, в результаті чого, як повідомляють ЗМІ, загинули близько п'яти осіб. Прем'єр-міністр Швеції Стефан Левен заявив, що все вказує на те, що інцидент є терористичною атакою.

Також повідомлялося, що поліція затримала підозрюваного в теракті у Стокгольмі.

Згодом у столиці Швеції сталась стрілянина: є поранений. За твердженням поліції, це свідчить про зв’язок цього інциденту з трагедією, яка сталася в центрі Стокгольма сьогодні раніше, коли вантажівка наїхала на натовп.