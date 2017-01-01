Поліція: анонім повідомив про «мінування» Полтавської міськради

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Полтавська міська рада

Вибухотехніки не виявили жодного небезпечного предмету

В неділю ввечері невідомий повідомив про замінування будівлі Полтавської міської ради, у якій другу добу перебувають представники націоналістичних організацій та громади.

Про це на своїй сторінці у Facebook написав начальник відділу комунікацій управління Нацполіції у Полтавській області Юрій Сулаєв.

«На телефон колл-центру поліції «102» зателефонував анонім, який повідомив, що у приміщенні міськради Полтави знаходиться вибухівка. На місце події направлено слідчо-оперативну групу та відповідних фахівців», - повідомив Сулаєв.

Згодом він повідомив, що будівлю міськради перевірили вибухотехніки.

«Вибухівки не виявлено», - написав правоохоронець.

Зазначимо, пікетувальники у Полтавській мерії організували «Штаб спротиву», вимагаючи термінового скликання позачергової сесії з рішенням про мораторій на МАФи.

Раніше мер Полтави Олександр Мамай заявив про призупинення забудови арки в центрі Полтави на вул. Соборності, 27, яка викликала масові протести жителів міста. Також він зареєстрував проект рішення в міськраді про введення повного мораторію на будівництво МАФів у Полтаві.

Нагадаємо, 5 квітня біля газетної арки по вул Соборності у Полтаві розпочалась акція протесту. Активісти хотіли відстояти арку задля повернення їй первісного вигляду.

Згодом розпочались сутички, внаслідок чого трьох людей госпіталізували. Поліція затримала вісьмох найактивніших осіб.

Двох поранених під час сутичок у центрі Полтави прооперували.

6 квітня у Верховній Раді України було зареєстровано проект постанови про призначення позачергових виборів міського голови Полтави.

Після сутичок біля газетної арки поліція відкрила п'ять кримінальних проваджень.

В суботу у Полтаві відбувся пікет під приміщенням будівлі Головного управління Національної поліції в області.