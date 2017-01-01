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    Генпрокуратура підозрює екс-заступника голови адміністрації Януковича у силовому розгоні Майдану

    • Сьогодні, 15:19
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    Наразі прокуратура з’ясовує місце перебування і контакти колишніх працівників Банкової

    Генпрокуратура має дані про причетність екс-заступника глави Адміністрації президента Юрія Чмиря до силового розгону учасників Євромайдану.

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    Про це повідомляють «Українські новини» ыз посиланням на ухвалу Печерського суду.

    «Досудовим розслідуванням встановлено, що в організації силового розгону правоохоронними органами учасників акцій в м. Києві 18 та 19 лютого 2014 року брав участь колишній заступник глави Адміністрації президента України з гуманітарних питань», - йдеться в ухвалі суду.

    Суд дав доступ слідчим ГПУ до інформації про розмови з мобільного телефона екс-чиновника за період з 20.11.2013 по 22.02.2014.

    Іншою ухвалою суд дав доступ до інформації з телефонів інших співробітників адміністрації Януковича за період з 1.11.2013 по 1.11.2016. В ухвалі зазначено, що прокуратура з’ясовує місце перебування і контакти колишніх працівників АП.

    Як відомо, Янукович призначив Чмиря заступником голови Адміністрації президента у розпал Майдану у грудні 2013 року, зробивши його куратором медіаполітики.

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