Минулого року підготовлено близько 100 тисяч військових резервістів першої черги

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Резервісти

Загальна кількість військовослужбовців ЗСУ наразі становить 220–250 тисяч осіб

Протягом 2016-го в Збройних Силах України було підготовлено близько 100 тисяч резервістів оперативного резерву першої черги. Відповідні дані наводить офіційне видання Міністерства оборони «Народна армія».

За всіма показниками, йдеться у повідомленні, кількісний склад резервного компонента вітчизняного війська за минулі три роки суттєво зріс. Зважаючи на той факт, що загальна кількість військовослужбовців Збройних Сил України протягом останніх двох-трьох років майже подвоїлась із 110–115 тисяч до 220–250 тис., то таке збільшення саме резервного компонента війська є цілком закономірним.

У Міноборони планують і надалі використовувати так званий метод доповнення вже розгорнутих та сформованих частин і з’єднань певною кількістю резервістів.

Як повідомляв «Главком», з 17 січня на базі однієї з механізованих бригад оперативного командування «Захід» Сухопутних військ ЗС України розпочались збори з особовим складом оперативного резерву першої черги. Тривалість зборів складатиме 30 діб, планувалось залучити понад тисячу військовослужбовців - резервістів.