Пономарьов розповів, як Кремль привласнив акцію «Безсмертний полк»

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Акція «Безсмертний полк» в Росії

Акцію «Безсмертний полк» в Росії започаткували журналісти опозиційного телеканалу

Акція «Безсмертний полк» започатковувалась в Росії опозиційними журналістами, як акція пам’яті в стилі Дня примирення 8 травня, але потім була привласнена російською владою. Про це в ефірі «5 каналу» розповів екс-депутат Держдуми РФ Ілля Пономарьов.

«Я добре знаю людей, які цю акцію придумали, вони з Томська, журналісти опозиційного каналу ТВ-2, який Путін закрив. Цей телеканал свого часу підтримувався Михайлом Ходарковським - це реально опозиційна історія. І російська влада цю ідею перехопила, тому що вона настільки вдала, що вона пішла по всій країні», - сказав він.

«Акція «Безсмертний полк» спочатку була акцією в стилі 8 травня, а не 9 травня - це в стилі Дня пам'яті, це не про перемогу», - зазначив Понамарьов.

Як повідомлялося, в Україні 9 травня проводилася аналогічна російській акції «Безсмертний полк» акція «Ніхто не забутий, ніщо не забуте», під час якої відбулися провокації, що переросли в сутички.

Зокрема, 9 травня біля Меморіалу вічної слави у центрі Києва сталася сутичка між представниками націоналістичних організацій і учасниками акції «Ніхто не забутий, ніщо не забуте».

Київська поліція повідомила про затримання чоловіка, учасника акції «Ніхто не забутий, ніщо не забуте» у центрі міста, який намагався розгорнути банер із фоном кольорів «георгіївської стрічки».

Також в Дніпрі 9 травня під час акції, організованої нардепом Олександром Вілкулом, побили ветеранів АТО. Внаслідок конфлікту по медичну допомогу звернулося шість поліцейських та вісім учасників масових заходів. Переважно у потерпілих було діагностовано травми голови та інші менш значні пошкодження.