Порошенко і Меркель заявили про солідарність у вирішенні газових питань
- Сьогодні, 16:31
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Президент України та канцлер ФРН шукатимуть спільні підходи до «Північного потоку-2»
Під час переговорів у Берліні українська сторона спробує знайти спільні підходи щодо проекту газопроводу «Північний потік-2» та газопроводу OPAL.
Про це заявив Президент України Петро Порошенко під час спільної прес-конференції в Берліні з Федеральним канцлером Німеччини Ангелою Меркель.
«Сподіваюся і на зміцнення енергетичної солідарності та енергетичної співпраці між Україною та Німеччиною. Ми спробуємо знайти спільні підходи і щодо «Північного потоку-2» і щодо OPAL», - сказав він.
Президент висловив переконання, що українсько-німецьке партнерство в цій сфері на сьогодні є «багатообіцяючим».
Нагадаємо, Меркель сьогодні заявила, що Україна виконала всі вимоги МВФ,
Як відомо, Порошенко розпочав робочий візит до Німеччини.
Президент України також під час спільного брифінгу з Меркель заявив, що Україна залишається відданою Мінським домовленостям, яким немає жодної альтернативи.
Порошенко і Меркель під час брифінгу зробили спільну заяву для ЗМІ:
«Партнерство Німеччини та України досягло безпрецедентного рівня довіри. Це наша десята зустріч з Федеральним канцлером Німечинни.
Серед важливих тем нашої десятої зустрічі з Ангелою Меркель - імплементація Мінських домовленостей, зміцнення енергетичної солідарності між Україною та Німеччиною, збільшення інвестицій в Україну.
Вдячний Німеччині за всебічну допомогу та запрошую Пані Федерального канцлера відвідати Україну з офіційним візитом у будь-який зручний для неї час», - повідомив Порошенко у своєму Фейсбук.