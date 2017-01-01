Порошенко і Меркель заявили про солідарність у вирішенні газових питань

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Президент України та канцлер ФРН шукатимуть спільні підходи до «Північного потоку-2»

Під час переговорів у Берліні українська сторона спробує знайти спільні підходи щодо проекту газопроводу «Північний потік-2» та газопроводу OPAL.

Про це заявив Президент України Петро Порошенко під час спільної прес-конференції в Берліні з Федеральним канцлером Німеччини Ангелою Меркель.

«Сподіваюся і на зміцнення енергетичної солідарності та енергетичної співпраці між Україною та Німеччиною. Ми спробуємо знайти спільні підходи і щодо «Північного потоку-2» і щодо OPAL», - сказав він.

Президент висловив переконання, що українсько-німецьке партнерство в цій сфері на сьогодні є «багатообіцяючим».

Нагадаємо, Меркель сьогодні заявила, що Україна виконала всі вимоги МВФ,

Як відомо, Порошенко розпочав робочий візит до Німеччини.

Президент України також під час спільного брифінгу з Меркель заявив, що Україна залишається відданою Мінським домовленостям, яким немає жодної альтернативи.

Порошенко і Меркель під час брифінгу зробили спільну заяву для ЗМІ:

«Партнерство Німеччини та України досягло безпрецедентного рівня довіри. Це наша десята зустріч з Федеральним канцлером Німечинни.

Серед важливих тем нашої десятої зустрічі з Ангелою Меркель - імплементація Мінських домовленостей, зміцнення енергетичної солідарності між Україною та Німеччиною, збільшення інвестицій в Україну.

Вдячний Німеччині за всебічну допомогу та запрошую Пані Федерального канцлера відвідати Україну з офіційним візитом у будь-який зручний для неї час», - повідомив Порошенко у своєму Фейсбук.



