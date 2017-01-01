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    Порошенко і Меркель заявили про солідарність у вирішенні газових питань

    • Сьогодні, 16:31
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    Президент України та канцлер ФРН шукатимуть спільні підходи до «Північного потоку-2»

    Під час переговорів у Берліні українська сторона спробує знайти спільні підходи щодо проекту газопроводу «Північний потік-2» та газопроводу OPAL.

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    Про це заявив Президент України Петро Порошенко під час спільної прес-конференції в Берліні з Федеральним канцлером Німеччини Ангелою Меркель.

    «Сподіваюся і на зміцнення енергетичної солідарності та енергетичної співпраці між Україною та Німеччиною. Ми спробуємо знайти спільні підходи і щодо «Північного потоку-2» і щодо OPAL», - сказав він.

    Президент висловив переконання, що українсько-німецьке партнерство в цій сфері на сьогодні є «багатообіцяючим».

    Нагадаємо, Меркель  сьогодні заявила, що Україна виконала всі вимоги МВФ,

    Як відомо, Порошенко розпочав робочий візит до Німеччини.

    Президент України також під час спільного брифінгу з Меркель заявив, що Україна залишається відданою Мінським домовленостям, яким немає жодної альтернативи. 

    Порошенко і  Меркель під час брифінгу  зробили  спільну заяву для ЗМІ:

    «Партнерство Німеччини та України досягло безпрецедентного рівня довіри. Це наша десята зустріч з Федеральним канцлером Німечинни.

    Серед важливих тем нашої десятої зустрічі з Ангелою Меркель - імплементація Мінських домовленостей, зміцнення енергетичної солідарності між Україною та Німеччиною, збільшення інвестицій в Україну.

    Вдячний Німеччині за всебічну допомогу та запрошую Пані Федерального канцлера відвідати Україну з офіційним візитом у будь-який зручний для неї час», - повідомив  Порошенко у своєму Фейсбук. 


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