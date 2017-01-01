«Америка понад усе». Трамп розповів, за яким принципом житиме далі США

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Президент США обіцяє повернути американцям мрію

Президент США Дональд Трамп заявив, що від сьогодні політика США буде керуватися принципом «Америка понад усе». Про це він заявив під час інавгураційної промови.

«Зараз ми дивимось лише в майбутнє. Ми зібралися тут сьогодні, щоб почути новий декрет, який працюватиме від сьогодні в кожному місті і селі. Від сьогодні запрацює нове бачення ситуації. І головним символом цього бачення є «Америка понад усе». Кожне рішення щодо податків, міжнародної політики буде прийматися під кутом зору, що працюватиме на благо кожній американській родині. Я ніколи вас не залишу напризволяще. Ми повернемо робочі місця, ми повернемо наші кордони, ми повернемо наш достаток, ми повернемо нашу мрію», - сказав Трамп.

Нагадаємо, Дональд Трамп склав присягу та офіційно приступив до обов’язків нового президента США.

Екс-президент Обама покинув овальний кабінету Білому домі.

Раніше новообраний президент США Дональд Трамп приїхав на традиційне богослужіння перед інавгурацією в церкві навпроти Білого дому.

Трансляцію церемонії інавгурації Дональда Трампа можна подивитись тут