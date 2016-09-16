Порошенко проводить переговори з Тіллерсоном

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Петро Порошенко і Рекс Тіллерсон

Про розмову повідомив спікер глави держави Святослав Цеголко

Президент України Петро Порошенко проводить телефонні переговори з державним секретарем США Рексом Тіллерсоном. Про розмову повідомив спікер глави держави Святослав Цеголко.

Відповідно до його повідомлення у Twitter, розмова триває більше 15 хвилин.

Нагадаємо, у неділю в районі населеного пункту Пришиб на території ОРЛО підірвався автомобіль Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ. Як повідомив чинний голова ОБСЄ, міністр закордонних справ Австрії Себастьян Курц, один співробітник СММ ОБСЄ загинув, ще один отримав поранення. Пізніше стало відомо, що постраждали дві людини, а не одна.

В «ЛНР» заявили, що вибух стався через те, що автомобіль місії «відхилився від основного маршруту і рухався другорядними дорогами».

Російські ЗМІ повідомили, що при підриві автомобіля місії ОБСЄ загинув громадянин США, поранення дістали громадяни Німеччини.

За словами народного депутата Антона Геращенка, загиблий співробітник Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ мав громадянство Великої Британії.

Міністерство зовнішніх справ України впевнене, що підрив на території окупованої Росією Луганщини автомобіля Спеціальної моніторингової місії (СММ) ОБСЄ є підтвердженням спроб Москви та її маріонеток залякати спостерігачів.