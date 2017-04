Посол Великої Британії прокоментувала відставку Гонтаревої

Джудіт Гоф вважає, що Гонтарева здійснила справжню реформу в банківському секторі

Посол Великої Британії в Україні Джудіт Гоф заявляє, що шкодує через відставку голови Національного банку Валерії Гонтаревої.

«Сумно бачити відставку голови НБУ Гонтаревої – трансформаційного й мужнього лідера, яка здійснила справжню реформу в банківському секторі», – написала посол у Twitter.

Sad to see resignation of NBU Governor Gontareva - a transformational & courageous leader who delivered real reform in the banking sector https://t.co/EbEFtksciq