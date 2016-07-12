Посол Великої Британії прокоментувала відставку Гонтаревої

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Голова Нацбанку Валерія Гонтарева

Джудіт Гоф вважає, що Гонтарева здійснила справжню реформу в банківському секторі

Посол Великої Британії в Україні Джудіт Гоф заявляє, що шкодує через відставку голови Національного банку Валерії Гонтаревої.

«Сумно бачити відставку голови НБУ Гонтаревої – трансформаційного й мужнього лідера, яка здійснила справжню реформу в банківському секторі», – написала посол у Twitter.

Sad to see resignation of NBU Governor Gontareva - a transformational & courageous leader who delivered real reform in the banking sector https://t.co/EbEFtksciq — Judith Gough (@JudithGoughFCO) 10 апреля 2017 г.

Нагадаємо, НАБУ вивчає факти багатомільйонного рефінансування банків з боку Нацбанку. За даними експертів, справа, зокрема, стосується рефінансування Платинум Банку, головою правління якого була нинішня заступниця голови Нацбанку Катерина Рожкова.

Раніше повідомлялось, що Платинум Банк за сприяння керівництва НБУ намагалися докапіталізувати за рахунок кредитного портфелю банку «Михайлівський». Саме з цією метою НБУ начебто визнав банк «Михайлівський» неплатоспроможним.

Як повідомлялося, Гонтарева оголосила про те, що йде у відставку. Останній день її роботи – 10 травня. Інших змін у складі правління найближчим часом не відбудеться, додала вона.

Гонтарева також назвала олігархів, які заборгували Національному банку мільярди гривень.

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