Посольство України: Австралія не визнаватиме «паспорти Л/ДНР»

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Також незмінним залишається питання збереження Австралією санкцій проти РФ

Керівництво Австралії не збирається офіційно визнавати так звані «паспорти», видані бойовиками на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей.

«Позиція Австралії щодо поваги суверенітету та територіальної цілісності України залишається незмінною. Австралійські колеги запевнили нас, що Австралія не визнаватиме і не прийматиме ці документи», - заявили в українському дипломатичному представництві у Канберрі, повідомляє «Укрінформ».

У дипустанові також зауважили, що питання збереження Австралією санкцій проти РФ залишається без змін, оскільки за результатами парламентських виборів в Австралії при владі залишилися ті самі сили, та й причини для зміни політики санкцій відсутні.

Нагадаємо, у суботу, 18 лютого, президент Росії Володимир Путін своїм указом визнав дійсними «документи», що засвідчують особу, а також «реєстраційні знаки транспортних засобів, видані терористичними організаціями «ДНР» і «ЛНР».

Президент України Петро Порошенко закликав Євросоюз посилити санкції проти РФ за визнання Путіним «паспортів» «Л/ДНР».

На засіданні Радбезу ООН посол Сполучених Штатів Америки при Організації Об’єднаних Націй Ніккі Гейлі заявила, що визнання Росією документів окупаційних режимів «ЛНР» та «ДНР» суперечать зусиллям для встановлення миру на Донбасі.