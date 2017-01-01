Працівники СБУ погоріли на хабарі у $50 тис

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Співробітники спецслужби вимагали гроші за нездійснення тиску на бізнес двох підприємців

Детективи НАБУ під процесуальним керівництвом прокурорів Спеціалізованої антикорупційної прокуратури спільно зі співробітниками внутрішньої безпеки СБУ затримали двох працівників Служби безпеки України під час отримання неправомірної вигоди.

Про це повідомляє прес-служба НАБУ.

Детективами задокументовано факт вимагання затриманими 50 тис. дол. США та одержання через посередника половини цієї суми від двох керівників суб'єктів господарювання за нездійснення тиску на їхній бізнес.

Наразі оперативникам СБУ готуються повідомлення про підозру, які вранці будуть передані на погодження до САП.