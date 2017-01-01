Президент Єврокомісії сподівається, що Британія повернеться в ЄС

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Жан-Клод Юнкер

Водночас Юнкер вважає, що Brexit - це не кінець Євросоюзу

Одного дня Великобританія повернеться в Євросоюз. Про це сьогодні сказав президент Єврокомісії Жан-Клод Юнкер після саміту, на якому європейські лідери обговорювали майбутнє євроінтеграційного проекту.

Як повідомляє The Guardian, Юнкер висловив жаль, що Британія вирішила покинути союз зараз.

«Мені не подобається Brexit. Я б хотів би бути в одному човні з британцями. Одного дня британці знову увійдуть в цей човен. Я сподіваюся», - сказав голова Єврокомісії.

В цей же час, неназваний соратник Юнкера сказав виданню, що ЄС лишить відкритими двері для Лондона.

«Існує дуже багато способів, як можна приєднатися. Можна стати повноцінним членом, можна стати партнером, можна об'єднатися з нами в митному союзі чи через торговельні угоди», - сказав неназваний єврочиновник.

Видання нагадує, що Юнкер нещодавно оприлюднив план, в якому вказав п'ять можливих напрямків розвитку ЄС. Сьгодні він зауважив, що Brexit - це не початок розпаду євроінтеграційного проекту.

«Це не кінець Євросоюзу, не кінець всіх наших досягнень і не кінець наших континентальних амбіцій. В мене склалося абсолютно протилежне враження після розмов з колегами. Проблема Brexit заохочує інших продовжити інтеграцію. Нажаль, британці не з нами. Але я побачив, що більш-менш у всіх країнах-учасницях більшість населення підтримують європейську інтеграцію», - запевнив Юнкер.

Як повідомляв «Главком», другого березня Палата лордів Великобританії схвалила поправки до законопроекту про Brexit.

Тереза Мей раніше пообіцяла запустити процес виходу із Євросоюзу до кінця березня.

Джерело: Дзеркало тижня