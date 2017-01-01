В ЄС засудили «віджим» бойовиками заводів на Донбасі



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Майя Косьянчич

В Євросоюзі заявили, що такі рішення є безпідставними, призводять до подальшої ізоляції жителів на непідконтрольних уряду територіях України

В Євросоюзі назвали невідповідними Мінським домовленостям та протиправними рішення ватажків «ДНР/ЛНР» про так звану націоналізацію підприємств.

Про це заявила речник Європейської комісії Майя Косьянчич, повідомляє «Укрінформ».

«Так звані адміністративні заходи, зокрема, як повідомляється, захоплення компаній у Донецьку або введення іншої, ніж українська гривня, валюти, у Луганську, не відповідають Мінським домовленостям, є юридично недійсними та лише призводять до посилення напруженості», - сказала Косьянчич.

Відзначається також, що такі рішення є безпідставними, призводять до подальшої ізоляції жителів на непідконтрольних уряду територіях України.

В ЄС зазначили, що ситуація із втратою телефонного зв’язку через захоплення компаній повинна бути вирішена якнайшвидше.

Раніше Порошенко закликав ввести санкції за «віджим» україньких заводів.

Нагадаємо, Служба безпеки України перехопила чергову розмову ватажка т.зв. «ДНР» Захарченка з громадянином РФ, в якій обговорюється подальша доля «націоналізованих» терористами українських підприємств.

Як відомо, у Донецьку 1 березня бойовики захопили офіс «Укртелекому»: зв'язок із Донбасом відрізано.

Сьогодні ватажок самопроголошеної «ДНР» Олександр Захарченко заявив, близько 40 підприємств української юрисдикції перейшли під «зовнішнє управління» в «республіці».

Нагадаємо, 27 лютого ватажки «ДНР» і «ЛНР» Олександр Захарченко та Ігор Плотницький заявили, що так звані республіки введуть зовнішнє управління на підприємствах української юрисдикції і перестануть постачати до України вугілля, якщо Київ не припинить транспортну блокаду Донбасу до початку березня. Вони заявили, що будуть «перебудовувати всі виробничі процеси і орієнтувати їх на ринок Росії та інших країни».

Співробітники Служби безпеки України перехопили розмови ватажка т.зв. «ДНР» Захарченка з начальником управління внутрішньої та зовнішньої політики адміністрації Трапєзніковим, які доводять справжні наміри терористів щодо використання торговельної блокади ОРДЛО.

Учасники «блокади Донбасу» відмовились вести переговори із Гройсманом.

Як повідомлялося, Тарута пояснив, що таке націоналізація в розумінні бойовиків.