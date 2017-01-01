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    Президент ПАРЄ заявив про проникнення невідомих у його кабінет

    • Сьогодні, 14:53
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    Слухання в ПАРЄ
    Слухання в ПАРЄ

    Аграмунт заявляє, що певні особи отримали доступ до його документації

    Президент ПАРЄ Педро Аграмунт заявив, що хтось проник у його кабінет та отримав доступ до його документації. Про це він заявив на слуханнях щодо його поїздки до Сирії, повідомила на своїй сторінці в Facebook перший заступник голови Верховної Ради України, член постійної делегації ВР у ПАРЄ Ірина Геращенко.

    «Сенсаційна заява Аграмонта : «Сьогодні з'ясувалося, що певні особи отримали доступ до моєї документації. Особи зайшли в мій кабінет, в мене там були гроші, вони зайшли в кабінет, але не щоб забрати гроші, а за документами. Мене це тривожить. Я поінформував про це поліцію Страсбурга», - написала вона.

    Про вояж Аграмунта до Сирії 20 березня повідомили російські ЗМІ. За їхніми даними, разом з Аграмунтом у Сирію прилетіли депутати з Чехії, Бельгії, Сербії та Італії, а також депутати Держдуми Росії.

    Раніше повідомлялося, що в ПАРЄ вирішили  не транслювати засідання ПАРЄ щодо Аграмунта.

    Сам Аграмунт відучора до зазначеного засідання не з'являвся в Асамблеї. 

    Сьогодні у ПАРЄ розпочалися слухання щодо поїздки Аграмунта і двох його колег до Сирії.

    Раніше 23 депутати з чотирьох фракцій Верховної Ради звернулися з листом до парламенту Іспанії з проханням розглянути можливість відкликання Педро Аграмунта з іспанської делегації до Парламентської асамблеї Ради Європи, що потягне за собою втрату ним посади президента ПАРЄ.

    Нагадаємо, що до Сирії їздила делегація депутатів ПАРЄ та Держдуми Росії на чолі з головою ПАРЄ Педро Аграмунтом, попри те, що Аграмунт не був уповноважений асамблеєю чи її органами на здійснення такого візиту.

    Торік президент ПАРЄ Педро Аграмунт виступив з ініціативою повернути Росію до асамблеї. А вже цього року російська делегація в ПАРЄ вимагала змінити правила, аби вона могла повернутися до роботи в асамблеї.

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