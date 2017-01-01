Промоутер Джошуа розповів, коли може відбутися бій-реванш

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Володимир Кличко у поєдинку з Ентоні Джошуа

Промоутер британського боксера підтвердив, що в контракті на бій з Кличком є пункт про реванш

Бій-реванш Володимира Кличка і Ентоні Джошуа може відбутися не раніше жовтня цього року. Про це сказав промоутер британського боксера Едді Хирн, повідомляє boxingscene.com.

«Ми не будемо починати переговори з жодним боксером, поки не дізнаємося, що вирішив Володимир. Якщо фанати хочуть побачити реванш, то ми це зробимо», - сказаз Хирн.



Імовірно, бій буде в Кардіффі, якщо буде вирішено провести його в Британії.

Раніше Кличко заявив, що бій-реванш підписаний в його контракті, проте для початку варто все обдумати і проаналізувати поразку.

Як повідомлялось, український боксер Володимир Кличко визнав свою поразку від Ентоні Джошуа в бою, який пройшов на легендарному стадіоні «Вемблі».

Після виграного бою британський боксер з повагою поставився до Кличка.

Нагадаємо, в 11 раунді Джошуа перейшов в атаку і після декількох потужних ударів знову відправив Кличка в нокдаун. Українець став, але незабаром знову опинився на килимі. Відразу ж після цього Джошуа продовжив атаку і затиснув Кличко в кутку рингу. Після декількох точних ударів британця рефері зупинив бій.

Британський боксер зберіг усі свої чемпіонські пояси. А от подальша кар’єра Володимира Кличка тепер під великим питанням.

Дружина Віталія Кличка виконала гімн України перед боєм Володимира з Джошуа.

Нещодавно британські ЗМІ оприлюднили інформацію про те, що гарантована частина гонорарів Володимира Кличка і Ентоні Джошуа складе 10 мільйонів фунтів стерлінгів (близько 13 мільйонів доларів США).

Однак крім цього Кличко і Джошуа отримають також і відсоток від продажу платних трансляцій в Великобританії на телеканалі Sky Sports. Все залежить від того, скільки платних трансляцій бою куплять передплатники телеканалу Sky Sports.