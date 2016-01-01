Путін не збирається йти з Сирії
- 29 Грудня, 14:19
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Путін і надалі допомагатиме Асаду «боротися з тероризмом»
Президент Росії Володимир Путін хоче скоротити військову присутність в Сирії, але й надалі надаватиме підтримку сирійському уряду в так званій боротьбі з тероризмом.
Про це повідомляє агентство ТАСС.
«Згоден з пропозицією Міноборони щодо скорочення нашої присутності в Сирійській Республіці, військової», - заявив Путін на зустрічі з главами Міноборони і МЗС Росії.
Путін зауважив, що РФ буде «безумовно продовжувати боротьбу з міжнародним тероризмом і далі буде надавати підтримку законному сирійському уряду в боротьбі з тероризмом».
«Безумовно, будемо виконувати домовленості, які були досягнуті, в тому числі з розвитку пунктів базування російських збройних сил в Тартусі і на аеродромі Хмеймім», - зазначив він.
Сьогодні Путін заявив, що уряд Сирії і опозиція підписали договір про припинення вогню.
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